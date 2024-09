英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから一部を抜粋して紹介する。

基本の動詞を使いこなせれば、話す力は一気に伸びる

まずは、中学校で学ぶような基本的な動詞の使い方を徹底的にマスターしましょう。

基本動詞はとにかく奥が深く、幅広い用法を持っています。また、英語ネイティブはこれらの動詞を会話で頻繁に使います。

つまり、こうした基本動詞の用法に精通すれば、英語で表現できること・理解できることが大幅に広がります。

『5分間英単語』のエクササイズに挑戦!

上下の文の空所に共通して入る語を答えてください。

[Q1]

I knew it was wrong, but I couldn't ( ) myself.

I know crying won't ( ), but it's really hard not to.

[Q2]

If this plan doesn't ( ), we’ll have to try something else.

The country's coronavirus strategy didn't ( ).

[Q3]

She has never ( ) a business before.

We don't want to ( ) the risk of losing our customers.

正解はこちら

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[Q1] help

I knew it was wrong, but I couldn't help myself.

いけないことだと分かっていたけど、どうしようもなかった。

I know crying won't help, but it's really hard not to.

泣いてもどうにもならないのは分かっているけど、泣かずにはいられない。

(helpの解説記事:「仕方がない」は英語でどう言う?)

[Q2] work

If this plan doesn't work, we’ll have to try something else.

このプランがうまくいかなければ、他の方法を試さなければならない。

The country's coronavirus strategy didn't work.

この国のコロナウイルス対策はうまくいかなかった。

(workの解説記事:「うまくいった!」を英語でどう言う?)

[Q3] run

She has never run a business before.

彼女はこれまで経営をしたことがない。

(runの解説記事:「鼻水とくしゃみが止まらない!」を英語でどう言う? 学校で習わない“run”の使い方)

We don't want to run the risk of losing our customers.

私たちは顧客を失うリスクを冒したくない。

(runの解説記事:「これは遺伝です」を英語でどう言う?)

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)