【カービィと吉野家まんぷく大作戦】第2弾:9月3日11時~9月30日20時

吉野家は、「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」第2弾を9月3日11時から9月30日20時まで開催する。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」では、コラボメニュー「カービィ盛」(店内飲食:小盛600円/並盛633円)が販売される。「カービィ盛」にはフィギュアが1つ付属しており、第2弾では「すいこみ」、「キャッチ」、「コック」の3種から1個がランダムでもらえる。なお、期間中でもフィギュアがなくなり次第終了する。

また、8月31日までの販売が予定されていた「カービィ盛」第1弾が多くの店舗で完売し、販売期間前に終了したことを受け、2025年1月に追加販売が予定されている。フィギュアは第1弾の4種に加え、今回登場する第2弾の3種と同じものになるという。具体的な日程や販売方法などの詳細は、決定次第吉野家公式ホームページや公式Xにて発表される。

【カービィ盛】

オリジナル容器がかわいい

【第2弾フィギュア】

「すいこみ」

「キャッチ」

「コック」

※「すいこみ」と「コック」はコップなどのフチにかけて遊べるフィギュア。

【限定デザインテイクアウト袋】

【注意事項】

※カービィ盛にはフィギュアが1個付きます。(種類は選べません)

※期間中でもフィギュアがなくなり次第終了になります。

※税込価格は店内飲食の場合です。テイクアウトの場合は税率が異なるため別価格となります。

※一部店舗では価格が異なります。

※お子様割は対象外です。

※カービィ盛「牛丼・ミニサラダセット」または「牛丼・ジュースセット」のみの販売店舗があります。

※一部キャンペーンは対象外になる場合があります。

※デリバリーは対象外です。

※ご購入はお一人様3食までとさせていただきます。また、テイクアウトスマホ予約・電話予約でのご利用はできません。

※店内飲食の持ち帰りはご遠慮ください。

※写真はイメージです。

「まんぷく大作戦セット」販売中

9月2日より「吉野家公式通販ショップ」にて完全受注生産のカービィどんぶり並盛1個と冷凍牛丼の具2袋がセットになった「まんぷく大作戦セット」が販売されている。価格は3,999円。

第1弾より引き続き「アプリポイントキャンペーン」実施中

「アプリポイントキャンペーン」では、抽選で500名に「カービィどんぶり3点セット」が当たる。キャンペーン期間は9月30日20時まで、応募期間は10月10日23時59分まで。

【参加方法】

(1)吉野家公式アプリをダウンロードする。

(2)店舗にて会計前にアプリ画面上のキャンペーンバーコードを提示すると、500円(税込)ごとに1ポイント貯まる。

(3)吉野家アプリ内の専用フォームより申し込む。

Copyright YOSHINOYA CO.,LTD. All rights reserved.

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.