【ちゃお2024年10月号】9月3日 発売価格:690円

小学館は、雑誌「ちゃお2024年10月号」を本日9月3日に発売する。価格は690円。

「ちゃお2024年10月号」ではマンガ単行本風デザインの台紙に人気キャラが大集合したメモ「ちゃおオールスター☆コミックスメモ」がついてくる。また、江戸川コナン、毛利蘭、赤井秀一、安室透のキュートなデザインの「『名探偵コナン』推し♡クリアカード」が4種が付属。

さらに新連載「幼なじみと恋する方法」、「メイクのお姫様」が掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.

※発売日が異なる地域があります。