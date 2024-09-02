¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û»³ËÜ´²µ×¡¡ÅöÃÏÏ¢Â³£Ö¤Ë°ÕÍß¡Öº£Àá¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÊ¡²¬¥À¡¼¥Ó¡¼Âè£±£¸²ó£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¥Ú¥éË·¥·¥ç¥Ã¥×ÇÕ¡×¤Ï£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ´²µ×¡Ê£´£¸¡á²¬»³¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£´ÏÈ¤ÎÀÐÀî¿¿Æó¤ÎÁ°¤Å¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¶á¹¾æÆ¸ã¤Î¶¯Îõ¤Ê¹¶¤á¤ÈÍÆ°×¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¶á¹¾·¯¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯»Ä¤»¤¿¤·¡¢Â¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤É¤ÎÂ¤â¿å½à°Ê¾å¡£µ¡Î¨£²£±¡ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÅöÃÏÀï¤È¤Ê¤ëºòÇ¯£±£°·î¤Î£·£°¼þÇ¯¤Ç¤ÏÀÐÌîµ®Ç·¤é¤¬Â·¤¦Ãæ¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î£Çµ£Ö¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡Öº£Àá¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤·¡¢ÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸£³ÏÈ¤Ç¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÅöÃÏÏ¢Â³£Ö¤Ø£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¹¶¤á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£