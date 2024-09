ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、高速点滅・低速点滅・点灯の3パターンの光り方が楽しめる、ディズニーデザイン「LEDバッジ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「LEDバッジ」

価格:880円(税込)

本体サイズ:直径約50mm×厚み約15mm

主材:ポリカーボネート

電池式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニープリンスとヒーローデザインのLEDバッジ。

バッグやお洋服などの様々な場所につけたり、インテリアとして飾ったり、楽しみ方は無限大!

さらに、点滅(高速)・点滅(低速)・点灯と3パターンの光り方をするのもポイントです。

電池交換も可能で、長く使えるのも魅力的◎

デザインは全部で11種類がラインナップ。

『白雪姫』王子

『白雪姫』に登場する「王子」デザインのLEDバッジ。

にっこりと微笑む優しい表情をした「王子」の姿に、思わず見惚れてしまいます☆

『シンデレラ』プリンス・チャーミング

『シンデレラ』に登場する「プリンス・チャーミング」デザインのLEDバッジ。

背面にはお城の階段がデザインされ、ロマンティックな雰囲気!

劇中のダンスシーンを彷彿とさせます。

『眠れる森の美女』フィリップ王子

『眠れる森の美女』に登場する「フィリップ王子」デザインのLEDバッジ。

背面にはお城が、そして「フィリップ王子」は片手をあげてエスコートをするようなポーズで素敵☆

『リトル・マーメイド』エリック王子

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」デザインのLEDバッジ。

「エリック王子」の隣には愛犬「マックス」の姿が!

仲良く立っている姿にほっこりとします。

『美女と野獣』王子

『美女と野獣』に登場する「王子」デザインのLEDバッジ。

劇中ではあまり見ることのできない「王子」の姿で、ブルーの燕尾服がお似合い◎

『アラジン』アラジン

『アラジン』の主人公「アラジン」デザインのLEDバッジ。

「アラジン」の肩の上には相棒で猿の「アブー」の姿が!

ご機嫌な表情から楽しそうな様子が伝わってきます。

『ヘラクレス』ヘラクレス

『ヘラクレス』の主人公「ヘラクレス」デザインのLEDバッジ。

自慢の腕の筋肉をアピールするポーズがかっこいい☆

『ムーラン』シャン隊長

『ムーラン』に登場する「シャン隊長」のLEDバッジ。

クールな表情、それから凛とした佇まいで腕を組んでいる姿に思うわずうっとり。

『プリンセスと魔法のキス』ナヴィーン王子

『プリンセスと魔法のキス』に登場する「ナヴィーン王子」デザインのLEDバッジ。

得意なウクレレを弾いている「ナヴィーン王子」は陽気な表情☆

今にも素敵な音色が聞こえてきそうです。

『塔の上のラプンツェル』フリン・ライダー

『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」デザインのLEDバッジ。

ニヤッと微笑む「フリン・ライダー」に、背面の木には劇中でもお馴染みのお尋ね者のポスターが貼られています◎

『アナと雪の女王』ハンス王子

『アナと雪の女王』に登場する「ハンス王子」デザインのLEDバッジ。

まっすぐに立ち、襟元を正す「ハンス王子」は、綺麗な目でこちらを見つめています☆

背面の雪景色も『アナと雪の女王』の世界観たっぷり。

LEDのON、OFFは裏側でセット。

電池交換もできるので、長く使うことができます。

ディズニープリンスやヒーローたちをかっこよくライトアップ!

高速点滅・低速点滅・点灯の3パターンの光り方が楽しめる、ディズニーデザイン「LEDバッジ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

