老舗ソファメーカーのセルタンが、コリラックマをモチーフにしたビーズソファを、2024年9月3日(火)11時より発売する。座り心地がよく、かわいいソファを紹介する。コリラックマは、どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場した。

そんな、いたずらが大好き、元気でやんちゃな「コリラックマ」が、もちっとした座り心地のソファで登場する。まるっこいシルエットと愛くるしいかわいさで、からだを優しく支えてくれるので、至福のくつろぎと安らぎを与えてくれそう。コリラックマ ソファは、ウレタンと極小ビーズを程よくちょうど良い配合にすることで誕生した「スゴビーズ」を使用。沈みすぎないしっかりとした座り心地を実現している。身体へのフィット感だけでなく、座っているときの安定感も抜群だ。またコリラックマがつけている赤いボタンも忠実に再現している。重量は8.3キロと、女性でも持ち上げられるほどなので、掃除の際の移動もお手軽。またカバーリングタイプなので、飲み物をこぼしたり、汚してしまった時は、カバーを洗濯機で洗える。小さなお子さんがいるお家でも安心。発売中のリラックマ ソファやキイロイトリ オットマンと組み合わせて、ごゆるりとしてみては。(C)San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.