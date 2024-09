濃厚な骨醤油スープがくせになる！ 有名店で腕を磨いた店主によるマイルド家系ラーメン（東京・亀有）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は亀有駅にオープンした、人気ラーメン店3軒で腕を磨いた店主による、家系ラーメンです。

ハウス ラーメン ヌードルズ(東京・亀有)

チャーシューメン 出典:ごっちさん

2024年7月、亀有駅から徒歩3分ほどの場所に、有名ラーメン店で経験を積んだ店主による家系ラーメン「ハウス ラーメン ヌードルズ」がオープンしました。店主の中川雄一郎氏は、北綾瀬で人気を博している「横浜らーめん武蔵屋 綾瀬店」や、京成金町にある行列の絶えない人気店「ラーメン三浦家」、横浜家系ラーメンの人気店「輝道家 水道橋駅前店」と、名だたる名店で修業を積んできました。今回ラーメン激戦区と呼ばれる亀有で独立開業。オープン前から話題になっていました。

ユニークな看板が目印 出典:ごっちさん

一見、カフェのようなお洒落な店舗にはL字のカウンターがあり、客席は9席。清潔感があり明るくお洒落な雰囲気なので、一人でも入店しやすいです。

らーめん 出典:ごっちさん

メインメニューは「らーめん」900円と「チャーシューメン」1,200円。トッピングは海苔とホウレン草で、「らーめん」はチャーシュー1枚、「チャーシューメン」はチャーシュー4枚がのります。オーダー時に麺の硬さやスープの濃さなど、好みを伝えるスタイル。スープは少しとろみのある、濃厚な豚骨白湯に醤油のカエシと鶏油が利いています。マイルドで素材の味をしっかり感じられ、やみつきになる味わいだと、食べた人からは好評の声が。麺は1971年創業の老舗製麺所「大橋製麺多摩」の中太ストレート麺を使用。ツルツルモチモチの食感が楽しく、濃厚なスープともよく合います。レア感の残る肩ロース肉のチャーシューは、軟らかくジューシーです。

ライス 出典:mikoshiさん

サイドメニューは100円で食べ放題の「ライス」や、「半熟たまご」150円、「海苔(5枚)」150円など。「ライス」には細切れチャーシューがのっていて、お得感があります。卓上にはライスがすすんでしまうマストアイテム、黒胡椒や刻みにんにくの醤油漬け、マヨネーズを用意しています。

ラーメンのおいしさはもちろん、食べ放題のライスも魅力的なお店。オープンしたばかりですが、既に人気になっているので、訪問の際は時間に余裕をもっておでかけください。

食べログレビュアーのコメント

らーめん、半熟たまご、チャーシュー(1枚) 出典:よーよー丸さん

『ラーメン 900円

味玉、チャーシュー1枚トッピング

目の前で寸胴グツグツ。6.7分で着丼

まずは、スープから

見た目はカエシ強そう…濃厚な豚骨出汁先行からのカエシ

しっかりカエシが主張するも角がなくまろやかで、しょっぱくない!

北綾瀬武蔵家、金町三浦家の良いとこどりのようなラーメンに、うまい、うまい言いながら食べていました(笑)

麺は、大橋製麺所

平ざる やっぱり平ざる良きです!

のりピー麺(酒井製麺)に、そっくりな平中太麺で短いやつです。

海苔も、へたらなく香りも良かったです

チャーシュー美味しかった!味玉も。ほうれん草も』(よーよー丸さん)

らーめん 出典:MENT AKUさん

『昼営業終了の14時に店到着してしまいましたが、店主が心良く中へ入れてくれました。ありがたいです。こちらは三浦家など家系出身の店主さん待望の独立店舗、店名には家ではなくハウス。良いですね!らーめんはもちろん豚骨醤油で硬さ濃さを注文できまして、本日は硬め濃いめ、油は普通で注文します。

らーめんはしっかり、バッチリのザ家系。とろみあるスープは豚骨がバッチリ!濃いめにしましたが、程よく飲みやすく濃厚さも感じれる美味しいスープ。麺は中太で軽くウェーブしててスープと絡んで啜りごたえ抜群です。

今日は映画館でポップコーン食べたあとなのでライスは我慢。今度は必ずライスも頂きます。OPENおめでとうございます。美味しく頂きました』(MENT AKUさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ハウス ラーメン ヌードルズ住所 : 東京都葛飾区亀有3-32-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

