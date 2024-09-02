»³²¼Èþ·î¡¢¹õÈ±¡ßÀ©Éþ»Ñ¤Î¥¥å¡¼¥ÈSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖJK¤¹¤®¤ÆÌå¤¨¤ë¡×¡Ö¥¨¥â¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÎÞ¡×
9·î1Æü¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î»³²¼Èþ·î¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¨¡¢¥Ó¥¸¥å¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ©ÉþSHOT¤ò¸ø³«
»³²¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»³²¼Èþ·î Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î Blu-ray¡õDVD¤¬10·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ï ¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÀ¤³¦¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»ä¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö À§ÈóÂô»³¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¿©¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢²°¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡¢¥Ó¥¸¥å¤è¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤è¤Í¡×¡ÖJK¤¹¤®¤ÆÌå¤¨¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¨¤°¤¤¹¥¤¡×¡Ö¥¨¥â¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÀÄ½Õ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿»³²¼¡£½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë