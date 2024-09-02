サザンオールスターズ、「ジャンヌ・ダルクによろしく」「恋のブギウギナイト」を9/9初パフォーマンス
サザンオールスターズが、テレビ出演決定。9月9日(月)7時から放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に初出演し、話題の新曲2曲をテレビ初歌唱することが決定した。
放送中のフジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』で話題の新曲「恋のブギウギナイト」(6月25日配信)に続いて、先日閉幕したパリオリンピックや現在開催中のパリパラリンピックをはじめ様々なスポーツ中継でオンエアされている新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」（TBS系スポーツ2024テーマ曲）を9月9日(月)に配信リリース。
リリース情報
（TBS系スポーツ2024テーマ曲）
2024年9月9日(月)リリース
配信リンク https://taishita.lnk.to/jeannedarchp
スペシャルムービー https://youtu.be/IK-BYTYRc7I?feature=shared
ライブ・イベント情報
日程：2024年9月14日(土)･15日(日)／21日(土)･22日(日・祝)･23日(月･振休)
会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）
※出演日は9月23日（月・振休）となります。
※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。
http://rijfes.jp
ライブ・ビューイング情報
日時：2024年9月23日(月･振休) 17:45開演（予定） ※開場時間は映画館によって異なります。
会場：全国333館の映画館
配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
チケット先行受付（抽選）：8月16日（金）より順次受付スタート
SPOT映像 https://youtu.be/hTY-ni7cTYM
※当日は、サザンオールスターズのステージのみの中継となります。
※詳細はROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング 公式サイトをご確認ください。
https://liveviewing.jp/sas-rijfes/
関連リンク
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube