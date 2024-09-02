THE RAMPAGE、ニューシングル「Endless Happy-Ending」発売決定
THE RAMPAGEが、10月30日にニューシングル「Endless Happy-Ending」を発売することが決定した。
表題曲「Endless Happy-Ending」はパワフルなロックサウンドに“終わらない物語を始めよう”というメッセージを込めた、THE RAMPAGEのエネルギッシュでドラマティックな歌声で表現した楽曲となっている。
映像DISC付き形態のLIVE盤には、2024年4⽉から全国11都市21公演で開催したアリーナツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2024 ”CyberHelix“ RX-16＞からLaLa arena TOKYO-BAY公演を早くも収録。9月に東京ドーム公演を控える中、まだまだ止まらないという気迫と、会場に足を運んでくれたRAVERSを幸せにするという16人の覚悟を感じさせた圧巻のツアーファイナル2Daysが収録となる。MV盤には「Endless Happy-Ending」のミュージックビデオとメイキング映像が収録される。
24th SINGLE「Endless Happy-Ending」
（1）LIVE盤 [CD+DVD]
品番：RZCD-67109/B
価格：￥8,800(税込）
初回仕様：スリーブケース仕様
初回封入特典
・トレーディングカードA(全16種中1種ランダム)
・リリース記念キャンペーン『オンラインサイン会』応募用シリアルアクセスコード
（2）LIVE盤 [CD+Blu-ray]
品番：RZCD-67110/B
価格：￥8,800(税込）
初回仕様：スリーブケース仕様
初回封入特典
・トレーディングカードA(全16種中1種ランダム)
・リリース記念キャンペーン『オンラインサイン会』応募用シリアルアクセスコード
（3）MV盤[CD＋DVD]
品番：RZCD-67111/B
価格：￥2,500(税込）
初回封入特典
トレーディングカードB(全16種中1種ランダム)
・リリース記念キャンペーン『オンラインサイン会』応募用シリアルアクセスコード
（4）CD ONLY
品番：RZCD-67112
価格：￥1,500(税込）
初回封入特典
・トレーディングカードC(全16種中1種ランダム)
・リリース記念キャンペーン『オンラインサイン会』応募用シリアルアクセスコード
収録予定内容
[ CD ]
以下、全タイプ共通
1. Endless Happy-Ending
2. タイトル未定
3. Endless Happy-Ending (Instrumental)
4. タイトル未定 (Instrumental)
[ 映像Disc ]
-LIVE盤（RZCD-67109/B・RZCD-67110/B）
THE RAMPAGE LIVE TOUR 2024 “CyberHelix” RX-16 at LaLa arena TOKYO-BAY
-MV盤（RZCD-67111/B）
1. Endless Happy-Ending (MUSIC VIDEO)
2. Endless Happy-Ending (MUSIC VIDEO MAKING MOVIE)
＜THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR® at TOKYO DOME＞
開場 16:00 / 開演 18:00
会場：東京ドーム
チケット料金：全席指定 \12,100 (チケット代 \11,000＋税)
（年齢制限 6歳以上有料、5歳以下入場不可 ※託児所：実施無し）
お問い合わせ：キョードー東京
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/28024/