【「VRな彼女」クラウドファンディング】9月2日19時 開始9月2日20時40分頃 達成

ILLUMINATIONが2024年冬に発売を予定しているシミュレーション「VRな彼女」において、9月2日19時より開始されたクラウドファンディングが目標金額を達成した。

クラウドファンディングは開発資金の調達を目的として行なわれたもので、当初の目標金額は200万円。本日9月2日20時40分頃に達成が確認できており、事実上開始から約2時間足らずで到達したことになる。また、本日「ILM情報局特別編 クラファン直前 SP生放送!」が配信されており、達成以降の衣装追加などストレッチゴールの展望についても言及されていた。

【ILM情報局特別編 クラファン直前 SP生放送!】

わずか2時間足らずの爆速で目標を達成(画像は20時50分頃のもの)

配信番組ではストレッチゴールについても言及されていた

