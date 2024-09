◆サザンオールスターズ「CDTVライブ!ライブ!」初出演

【モデルプレス=2024/09/02】TBSでは、9月9日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間生放送。番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。サザンオールスターズは、グループとしては初めて『CDTVライブ!ライブ!』に出演。サザンオールスターズとしてのテレビ出演は、本番組が2024年で初となる。

◆BUMP OF CHICKEN・WEST.らの出演も決定

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

パリオリンピック・パリパラリンピックをはじめ、スポーツシーンを盛り上げている同局系スポーツ2024テーマ曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」、昭和から平成初期に流行したディスコ・サウンドと令和のEDMサウンドを融合させた話題のダンス・ナンバー「恋のブギウギナイト」をフルサイズで初披露。残暑厳しい夏をさらにアツくさせる、一夜限りのエネルギッシュなステージを見せる。また、BUMP OF CHICKENは、火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌として話題の最新曲「strawberry」をフルサイズでテレビ初歌唱。WEST.はポップ&ポジティブな自己肯定ソング「まぁいっか!」、なにわ男子は等身大の青春を丸ごと詰め込んだ全力リアルラブソング「コイスルヒカリ」をそれぞれフルサイズテレビ初パフォーマンス。BE:FIRSTは話題曲「Blissful」を、緑黄色社会は青春の苦悩と喜びをパワフルに歌い上げるアップテンポナンバー「恥ずかしいか青春は」をそれぞれフルサイズライブ。伝説的復活をした男闘呼組メンバーを中心とし、バンド初の日本武道館公演間近のRockon Social Clubは、「ロックよ静かに流れよ」をグループとしてテレビ初披露するほか、ミニアルバム「SUMMER OF LOVE」の収録曲「HEAVY LOVE」もテレビ初披露する。(modelpress編集部)WEST.「まぁいっか!」サザンオールスターズ「ジャンヌ・ダルクによろしく」「恋のブギウギナイト」なにわ男子「コイスルヒカリ」BUMP OF CHICKEN「strawberry」BE:FIRST「Blissful」緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」Rockon Social Club「ロックよ静かに流れよ」「HEAVY LOVE」【Not Sponsored 記事】