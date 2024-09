サザンオールスターズ

2024年初のサザンオールスターズとしてのテレビ出演が決定した。9月9日よる7時から放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』に“初”出演し、新曲2曲をテレビ“初”歌唱する。

今年6月25日のデビュー記念日に、9年ぶり16枚目のオリジナル・アルバムの制作発表、新曲「恋のブギウギナイト」の配信リリース&ドラマ『新宿野戦病院』(フジテレビ系水曜22時〜)主題歌への起用、野外音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」最終日への出演など特大ニュースを発表したサザンオールスターズ。“最後の夏フェス出演”として発表された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」9月23日(月・振休)のチケットには応募者が殺到し、急遽、前代未聞のヘッドライナーだけを生中継する日本全国300館以上でのライブ・ビューイングの実施が決定するなど、今年だけでも話題は枚挙にいとまがない。

放送中のフジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』で話題の新曲「恋のブギウギナイト」(6月25日配信)に続いて、先日閉幕したパリオリンピックや現在開催中のパリパラリンピックをはじめ様々なスポーツ中継でオンエアされている新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」(TBS系スポーツ2024テーマ曲)が9月9日に配信リリースされることが発表されたばかり。

楽曲リリース日当日の9月9日よる7時から2時間にわたって放送されるTBS系『CDTVライブ!ライブ!』にサザンオールスターズの出演が決定。今年“初”のテレビ番組出演となることに加え、同番組への出演もグループとして“初”出演となる。披露するのは、同日リリースされる「ジャンヌ・ダルクによろしく」はもちろん、「恋のブギウギナイト」もフルサイズでテレビ初歌唱する。昭和から平成初期に流行したディスコ・サウンドと令和のEDMサウンドを融合させた話題のダンス・ナンバー「恋のブギウギナイト」と、聴く人全ての心を奮い立たせる、最強の “ロック” アンセム「ジャンヌ・ダルクによろしく」がお茶の間をアツく盛り上げる。