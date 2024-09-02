AKB48¤«¤éKLP48¤Ø·è°Õ¤Î°ÜÀÒ¡ª¡¡¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡Ê¤®¤ç¤¦¤Æ¤ó¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¤¬½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ÖKLP48¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÔÅ·Í¥è½Æà
AKB48¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëKLP48¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀèÆü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØHeavy Rotation¡Ù¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡Ê¤®¤ç¤¦¤Æ¤ó¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¤¬¡¢9·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¹æ¡Ù¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯"¶ÄÅ·BODY"¤ò¤È¤¯¤È¤´Í÷¤¢¤ì¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡3Ç¯Á°¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤â½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤âºÇ½é¤Ë±«¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ²¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢º£²ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½KLP48¤Ë°ÜÀÒ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¹ÔÅ·¡¡AKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤âÊ¸²½¤â°ã¤¦¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£
ÉáÃÊ¤Ï°ÂÄê¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ2¥õ·î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿©»ö¤µ¤¨¹ç¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï´ÅÅÞ¤Ç¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡ÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥¿¥ä¥Õ¥é¥¤¥É¥é¥¤¥¹¤Ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡¢¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¡£¶á¤¯¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¯¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ä¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¿²°ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Î¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÇÄÌ¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤È¤«¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡»ä¤Ï¤è¤¯TikTok¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤¿¤ê¡£
¡½¡½KLP48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡£»ä¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØHeavy Rotation¡Ù¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÅ·¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖMV¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤â¥»¥Ã¥È¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì²¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹ÔÅ·¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÇ¯¾å¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ÅÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡AKB48¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½8·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹ÔÅ·¡¡AKB48¤äSTU48¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê48¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥È¥ê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËèÆü²¿»þ´Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ¥è½Æà¤ÏºÇ¹â¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤³¤ÎÀè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¹ÔÅ·¡¡¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î48¥°¥ë¡¼¥×¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
KLP48¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¹á¹Á¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿½»ËÜ ºÌ
¡ü¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡Ê¤®¤ç¤¦¤Æ¤ó¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¡¡
1999Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¹áÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹162Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
nickname¡á¤æ¤ê¤Ê¡¡
¡ûAKB48¤«¤é°ÜÀÒ¤·¡¢8·î¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×KLP48¤Ç³èÆ°Ãæ¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØHeavy Rotation¡Ù¡Ê¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@tenten_yurina¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yurina.0314¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿U¡ÝYA