ÁÆÉÊ¡¡Åì½Ð¾»Âç¤ÎºÆº§¤Ë¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¬¸À¤¨¤óÅÛ¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤ÎºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤ÏÀè·î£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ºÆº§¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÆÉÊ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Íµ¤´ë²è¡Ö°ì¿Í»¿ÈÝ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«½Ð¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Åì½Ð¤Î½÷À£³¿Í¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç³ØÀ¸Àº¿À¤Ç¡£¡Ø¤¢¤È£²¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤Í¡¢²ÈÄí¤Î·Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥í¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡£¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤È¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¬¸À¤¨¤óÅÛ¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÊü¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤ä¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£