和楽器バンドが、10月9日にリリースするベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』の新ビジュアルを公開した。10周年の感謝の気持ちを伝える艶やかなフラワーモチーフの新アーティストビジュアルに、タイトルロゴにも花をあしらったデザインが印象的なジャケット写真に仕上がっている。また、初回限定Document盤は、モノクロ線画で描かれる繊細なタッチが特徴の気鋭イラストレーター大谷リュウジ氏の描き下ろしジャケットとなっている。

『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

2024年10月9日(水)発売

詳細：https://wagakkiband.com/contents/767952

予約：https://wgb.lnk.to/2024_al_cd



◆商品形態









◆収録曲（全18曲）

01．六兆年と一夜物語（Re-Recording）

02．千本桜（Re-Recording）

03．華火 （Re-Recording）

04．起死回生（Re-Recording）

05．雨のち感情論（Re-Recording）

06．細雪（Re-Recording）

07．Ignite

08．情景エフェクター

09．Singin’ for...

10. 日輪

11．月下美人 ※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲

12．Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE

13．Starlight（I vs I ver.） ※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌

14．生命のアリア ※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ

15．ブルーデイジー

16．The Beast ※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ

17．GIFT（新曲）

18．八奏絵巻（新曲）



◆各形態収録詳細

【初回限定LIVE盤】（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

Blu-ray：10th Anniversary Best Live Selection

※初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録

収録曲

1. 千本桜 from 2014.1.31 at clubasia

2. 戦-ikusa- from 2015.5.23 METROCK2015 ※初商品化！

3. 反撃の刃 from 2015.9.10 NHK Eテレ 「Rの法則」 ※初商品化！

4. 起死回生from 2016.8.13 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2016 ※初商品化！

5. 雨のち感情論 from 2017.9.13 NHK 「シブヤノオト」 ※初商品化！

6. 千本桜 from 2018.9.22 イナズマロックフェス2018 ※初商品化！

7. 暁ノ糸 from 2019.11.23 和楽器バンド Japan Tour 2019 REACT〜新章〜 FINAL

8. 儚くも美しいのは from 2020.2.16 Premium Symphonic Night Vol.2〜ライブ&オーケストラ〜 in 大阪城ホール

9. Ignite from 2020.8.16 真夏の大新年会2020 横浜アリーナ〜天球の架け橋〜

10. Starlight from 2021.5.14 NHK 「SONGS OF TOKYO」 ※初商品化！

11. 吉原ラメント from 2022.1.9和楽器バンド大新年会2022 日本武道館〜八奏見聞録〜

12. 生命のアリアfrom 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！

13. 細雪 from 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！

14. The Beast from 2024.1.07和楽器バンド大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜



【初回限定Document盤】（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

DVD：本作品レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像



【CD Only盤】（２CD）税込￥3,850／UMCK-1778

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.C 全9種類の内1枚ランダム封入

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

CD DISC２: このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録

※Instrumental収録はCD Only盤のみ



◆チェーンオリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：B5クリアカード（絵柄A）

・Amazon.co.jp：B5クリアカード（絵柄B）

・楽天：B5クリアカード（絵柄C）

・TSUTAYA：B5クリアカード（絵柄D）

・タワーレコード：B5クリアカード（絵柄E）

・HMV：B5クリアカード（絵柄F）

・アニメイト：B5クリアカード（絵柄G）

・その他一般店共通：B5クリアカード（絵柄H）

2024年10月9日(水)発売詳細：https://wagakkiband.com/contents/767952予約：https://wgb.lnk.to/2024_al_cd◆商品形態初回限定LIVE盤（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253初回限定Document盤（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254CD Only盤（２CD）税込￥4,290／UMCK-1778◆収録曲（全18曲）01．六兆年と一夜物語（Re-Recording）02．千本桜（Re-Recording）03．華火 （Re-Recording）04．起死回生（Re-Recording）05．雨のち感情論（Re-Recording）06．細雪（Re-Recording）07．Ignite08．情景エフェクター09．Singin’ for...10. 日輪11．月下美人 ※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲12．Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE13．Starlight（I vs I ver.） ※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌14．生命のアリア ※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ15．ブルーデイジー16．The Beast ※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ17．GIFT（新曲）18．八奏絵巻（新曲）◆各形態収録詳細【初回限定LIVE盤】（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』Blu-ray：10th Anniversary Best Live Selection※初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録収録曲1. 千本桜 from 2014.1.31 at clubasia2. 戦-ikusa- from 2015.5.23 METROCK2015 ※初商品化！3. 反撃の刃 from 2015.9.10 NHK Eテレ 「Rの法則」 ※初商品化！4. 起死回生from 2016.8.13 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2016 ※初商品化！5. 雨のち感情論 from 2017.9.13 NHK 「シブヤノオト」 ※初商品化！6. 千本桜 from 2018.9.22 イナズマロックフェス2018 ※初商品化！7. 暁ノ糸 from 2019.11.23 和楽器バンド Japan Tour 2019 REACT〜新章〜 FINAL8. 儚くも美しいのは from 2020.2.16 Premium Symphonic Night Vol.2〜ライブ&オーケストラ〜 in 大阪城ホール9. Ignite from 2020.8.16 真夏の大新年会2020 横浜アリーナ〜天球の架け橋〜10. Starlight from 2021.5.14 NHK 「SONGS OF TOKYO」 ※初商品化！11. 吉原ラメント from 2022.1.9和楽器バンド大新年会2022 日本武道館〜八奏見聞録〜12. 生命のアリアfrom 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！13. 細雪 from 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！14. The Beast from 2024.1.07和楽器バンド大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜【初回限定Document盤】（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』DVD：本作品レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像【CD Only盤】（２CD）税込￥3,850／UMCK-1778初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.C 全9種類の内1枚ランダム封入CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』CD DISC２: このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録※Instrumental収録はCD Only盤のみ◆チェーンオリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：B5クリアカード（絵柄A）・Amazon.co.jp：B5クリアカード（絵柄B）・楽天：B5クリアカード（絵柄C）・TSUTAYA：B5クリアカード（絵柄D）・タワーレコード：B5クリアカード（絵柄E）・HMV：B5クリアカード（絵柄F）・アニメイト：B5クリアカード（絵柄G）・その他一般店共通：B5クリアカード（絵柄H）

リリースイベント

詳細：https://wagakkiband.com/contents/765560



◾️2024年8月10日(土) 17:00

【東京】タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年8月24日(土) 16:00

【茨城】タワーレコード水戸オーパ店隣接イベントスペース5F ART city Hall

出演メンバー：鈴華ゆう子 / いぶくろ聖志 / 町屋



◾️2024年8月31日(土) 17:00

【石川】金沢フォーラス6F KUUGOスクウェア

対象店舗：タワーレコード金沢フォーラス店

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年9月1日(日) 17:00

【福岡】タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年9月7日(土) 17:00

【広島】タワーレコード広島店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋



◾️2024年9月8日(日) 18:00

【香川】丸亀町グリーン1F けやき広場

対象店舗：タワーレコード高松丸亀町店

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋



◾️2024年9月14日(土) 17:00

【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月15日(日) 17:00

【京都】タワーレコード京都店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月16日(月・祝) 17:00

【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月22日(日) 17:00

【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵



◾️2024年9月23日(月・祝) 14:00

【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵



◾️2024年9月28日(土) 19:00

【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 蜷川べに / 町屋 / 山葵

※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施もございます。



・内容

トークイベント＆イベント限定特典ポストカードお渡し会 詳細：https://wagakkiband.com/contents/765560◾️2024年8月10日(土) 17:00【東京】タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年8月24日(土) 16:00【茨城】タワーレコード水戸オーパ店隣接イベントスペース5F ART city Hall出演メンバー：鈴華ゆう子 / いぶくろ聖志 / 町屋◾️2024年8月31日(土) 17:00【石川】金沢フォーラス6F KUUGOスクウェア対象店舗：タワーレコード金沢フォーラス店出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年9月1日(日) 17:00【福岡】タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年9月7日(土) 17:00【広島】タワーレコード広島店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋◾️2024年9月8日(日) 18:00【香川】丸亀町グリーン1F けやき広場対象店舗：タワーレコード高松丸亀町店出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋◾️2024年9月14日(土) 17:00【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月15日(日) 17:00【京都】タワーレコード京都店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月16日(月・祝) 17:00【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月22日(日) 17:00【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵◾️2024年9月23日(月・祝) 14:00【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵◾️2024年9月28日(土) 19:00【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 蜷川べに / 町屋 / 山葵※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施もございます。・内容トークイベント＆イベント限定特典ポストカードお渡し会

LIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』​

2024年10月9日（水）発売



■初回限定盤 Blu-ray（本編 DVD 付き）

￥12,100（税込） / UMXK-9042

ライブCD (2枚組み)＋60P フォトブック



■通常盤Blu-ray（本編DVD付き）

￥8,800（税込）/ UMXK-1117



『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』

［Blu-ray/DVD収録内容］※Blu-ray/DVDは、内容共通

Overture〜八重ノ翼〜

愛に誉れ

雨のち感情論

天樂

フォニイ

いーあるふぁんくらぶ

月下美人

細雪

雪よ舞い散れ其方に向けて

生命のアリア

虚無

破邪の儀

焔

吉原ラメント

オキノタユウ

The Beast

ドラム和太鼓バトル〜対決武道館

ベノム

星の如く

暁ノ糸

＜Encore＞

BRAVE

千本桜



※特典映像

BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜

2024年10月9日（水）発売■初回限定盤 Blu-ray（本編 DVD 付き）￥12,100（税込） / UMXK-9042ライブCD (2枚組み)＋60P フォトブック■通常盤Blu-ray（本編DVD付き）￥8,800（税込）/ UMXK-1117『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』［Blu-ray/DVD収録内容］※Blu-ray/DVDは、内容共通Overture〜八重ノ翼〜愛に誉れ雨のち感情論天樂フォニイいーあるふぁんくらぶ月下美人細雪雪よ舞い散れ其方に向けて生命のアリア虚無破邪の儀吉原ラメントオキノタユウThe Beastドラム和太鼓バトル〜対決武道館ベノム星の如く暁ノ糸＜Encore＞BRAVE千本桜※特典映像BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜

＜和楽器バンド Japan Tour 2024（仮）＞

11/22(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

11/23(土祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

11/28(木) 大阪・オリックス劇場

12/8(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12/10(火) 東京・東京ガーデンシアター



【チケット料金】

VIP指定席：前売 \15,000 当日 \16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）

VIP着席指定席：前売 \15,000 当日 \16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）

一般指定席／着席指定席：前売 \10,000 当日 \11,000（税込）



【先行予約】

オフィシャルFC『真・八重流PREMIUM』会員先行予約

2024年8月1日(木)12:00 〜8月12日(月・祝) 23:59 (抽選)

【企画/制作】イグナイトマネージメント／LIFE



ツアー詳細はこちら：https://wagakkiband.com/contents/765648 11/22(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA11/23(土祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA11/28(木) 大阪・オリックス劇場12/8(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール12/10(火) 東京・東京ガーデンシアター【チケット料金】VIP指定席：前売 \15,000 当日 \16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）VIP着席指定席：前売 \15,000 当日 \16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）一般指定席／着席指定席：前売 \10,000 当日 \11,000（税込）【先行予約】オフィシャルFC『真・八重流PREMIUM』会員先行予約2024年8月1日(木)12:00 〜8月12日(月・祝) 23:59 (抽選)【企画/制作】イグナイトマネージメント／LIFEツアー詳細はこちら：https://wagakkiband.com/contents/765648

関連リンク

◆和楽器バンド オフィシャルサイト

◆和楽器バンド 10周年特設サイト

◆和楽器バンド オフィシャルサイト◆和楽器バンド 10周年特設サイト

さらに、同アルバムの【初回限定 LIVE盤】に収録される“10th Anniversary Best Live Selection”の収録内容も発表された。和楽器バンドにとって初ライブとなった伝説のClub Asiaの映像から、初商品化となる夏フェスのライブ映像や過去に出演したTV番組のパフォーマンス映像など、10周年の歴史を振り返ることができる貴重な映像が多数収録される。初映像化となる楽曲も2曲収録され、和楽器バンドの真骨頂であるライブの魅力と10年の軌跡を詰め込んだ、まさに“10th Anniversary Best Live Selection”となっている。年内いっぱいで無期限の活動休止となることを発表している和楽器バンド、10月に発売されるベストアルバムが活動休止前最後の作品となる。メンバーにより “THANKS 〜八奏ノ音〜”と名付けられたベストアルバムは、その名の通り、これまでの和楽器バンド10年の歩みと共にメンバー8人とこれまで共に歩んできていただいたファンの皆さんへの感謝を詰め込んだ作品だ。収録曲は、和楽器バンドのオフィシャルサイトで受け付けた、和楽器バンド全楽曲の中からファン投票により選ばれた人気上位楽曲の中から、デビュー10周年を迎えたイマの和楽器バンドの音でRe-Recordingした楽曲6曲と、ファンへの感謝の気持ちで書き下ろされた新曲2曲を含む全18曲をフルボリュームで収録され、収録曲順もベストアルバムを聴きながら和楽器バンドのこれまでの10年を音楽で辿っていくようにリリース順に収録されており、1曲目から順を追って聴いてほしい1枚に仕上がっている。ベストアルバムの最後に収録された新曲2曲にも彼らからのメッセージが込められているという。なお、ベストアルバムの発売を記念して現在＜TOWER RECORDS Presents 和楽器バンド 10th Anniversary THANKS TOUR＞と題してリリースイベントも開催中。デビュー10周年を迎えた和楽器バンドのメンバーが全国各地へ直接感謝を伝えに向かう。イベントではトークを中心に、これまでの10年を振り返りながら、普段は見ることのできない小編成でのアコースティックミニセッションを披露したりと、その時限りのスペシャルな時間を届けているという。開催地によって出演メンバーが異なるので、詳細はオフィシャルサイトにて。