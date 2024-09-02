¡ÖÌ´¤Ï¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡×¤Î·»Äï¥¥Ã¥º¤¬ÎÏ»Î¤È¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡ªÎÏ»Î¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉ¬»¦µ»¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥â¥·¥íYOU¤ò¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦YOU SP¡×¡£ÌÌÇò¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼YOU¤ò¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦µÍ¤á¹þ¤ó¤À95Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§¡ÖÌ´¤Ï¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡×¤Î·»Äï¥¥Ã¥º¤¬ÎÏ»Î¤È¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡ª¡õ40Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¡ª¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜ¤ÎÊì¡É¤ÈºÆ²ñ
À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤«¤éÍè¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤ÈPJ¤¯¤ó¡Ê4¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤··»Äï¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÎÏ»Î¤ÈÀï¤¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Êì¡¦¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÎÏ»Î¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¡£ÁêËÐ¤Î¤¿¤á¤è¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖiPad¤ÇËèÆüÁêËÐ¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÄï¤ÎPJ¤¯¤ó¡£·»¤Î¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤â¡Ö±ÇÁü¤ò´Ñ¤ÆÄ¶¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¾Íè¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÁêËÐ°Ê³°¡¢²¿¤â³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·»Äï¤Ë¡ÖÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª ¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©
3Æü¸å¤Î¸áÁ°10»þ¡£·»Äï¤¬½ÉÇñ¤¹¤ëÀéÍÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ¸å¤ÎÆÃ·±¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸á¸å3»þ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¤ß¤¿»î¹çËÜÈÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
ÁáÂ®¡¢¸ø±à¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ç»Í¸Ô¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¤ÎÆÃ·±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¡¢PJ¤¯¤ó¤¬¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤ò½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÐÀï¤Ç¤â¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤òÅê¤²ÅÝ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ïµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿PJ¤¯¤ó¡£
·»Äï¤ÏÊÂ¤Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÇØ¾æ¡£¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¤è¤¯¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Îº¸ËË¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê½ý¤Ï¡¢PJ¤¯¤ó¤¬°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤â¤Î¡£Æ±µéÀ¸¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤Êý¤Ç¡¢PJ¤¯¤ó¤ÏÂç¤¤¤Êý¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥±¥ó¥«¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Á¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁêËÐ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¤¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬Àï¤¦»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï¼ãÎ´·Ê¡£¡ÖÁÇÁá¤¯¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÍè¡¢2¿Í¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁêËÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÎÏ»Î¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÈëºö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÎÏ»Î¤Î¸å¤í¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¸Ô¤Î´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤ê¤È¸å¤í¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¡¢ÇØÃæ¤«¤éÈô¤Ó¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦µ»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÉ¬»¦µ»¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¡£¶¯ÎÏ¤Êµ»¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÀï¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª
·èÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏÀõÁð¡£²ñ¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ë¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ë¡¢PJ¤¯¤ó¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¡¢À¤³¦°ì¶¯¤¤¤·¼«¿®»ý¤Æ¤è¡ª¡×¤È·òµ¤¤ËÎå¤Þ¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Web¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÀõÁðÁêËÐÉô²°¡Ù¡£¡ÖÎÏ»Î¤ÈÀï¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÅÚÉ¶¤¬¤¢¤ëÁêËÐ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁêËÐ´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3¿Í¤¬ÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÚÉ¶¤ËÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡ª °úÂà¤·¤¿¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤äÂÎ°éÂç³Ø¤ÇÁêËÐÉô¤À¤Ã¤¿ÎÏ»ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÈà¤é¤ÎÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï½é¤ÎÁêËÐ¥Ê¥Þ´ÑÀï¤ËÂç¶½Ê³¡ª
´ÑÀï¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬ÎÏ»Î¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¿¥¤¥à¤Ë¡£»î¹çËÜÈÖ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÆÃ·±¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¯¤¤¤ÁÁá¤¯µó¼ê¤¹¤ë¤È¡¢·»Äï¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡ª ¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Æùë¡êÛ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ñþ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¶ÅÚÉ¶¤Ø¡£
¤Þ¤º¤ÏÄï¤ÎPJ¤¯¤ó¤«¤é¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤±¤è¤¤¤Î¤³¤Ã¤¿¡ª¡×Âç¤¤ÊÎÏ»Î¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡ª¡Ä¤¬¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤«¤ï¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔËÌ¡£PJ¤¯¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Î½ÐÈÖ¡£Äï¤ÎµØ¤òÆ¤¤ÄÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿Èëµ»¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª Â³¤¤¤ÆÎÏ»Î¤òÅÚÉ¶¤«¤é²¡¤·½Ð¤½¤¦¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¬¡¢PJ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Âçµ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Ã¤Æ1ÈÖ¶¯¤¤ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÁ°¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå½ªÎ»¡£¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¡¢PJ¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·»ÄïÃçÎÉ¤¯¤Í¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§¡ÖÌ´¤Ï¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡×¤Î·»Äï¥¥Ã¥º¤¬ÎÏ»Î¤È¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡ª¡õ40Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¡ª¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜ¤ÎÊì¡É¤ÈºÆ²ñ
À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤«¤éÍè¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤ÈPJ¤¯¤ó¡Ê4¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤··»Äï¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÎÏ»Î¤ÈÀï¤¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Êì¡¦¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÎÏ»Î¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¡£ÁêËÐ¤Î¤¿¤á¤è¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖiPad¤ÇËèÆüÁêËÐ¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÄï¤ÎPJ¤¯¤ó¡£·»¤Î¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤â¡Ö±ÇÁü¤ò´Ñ¤ÆÄ¶¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¾Íè¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÁêËÐ°Ê³°¡¢²¿¤â³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·»Äï¤Ë¡ÖÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª ¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©
3Æü¸å¤Î¸áÁ°10»þ¡£·»Äï¤¬½ÉÇñ¤¹¤ëÀéÍÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ¸å¤ÎÆÃ·±¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸á¸å3»þ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¤ß¤¿»î¹çËÜÈÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
ÁáÂ®¡¢¸ø±à¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ç»Í¸Ô¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¤ÎÆÃ·±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¡¢PJ¤¯¤ó¤¬¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤ò½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÐÀï¤Ç¤â¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤òÅê¤²ÅÝ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ïµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿PJ¤¯¤ó¡£
·»Äï¤ÏÊÂ¤Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÇØ¾æ¡£¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¤è¤¯¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Îº¸ËË¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê½ý¤Ï¡¢PJ¤¯¤ó¤¬°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤â¤Î¡£Æ±µéÀ¸¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤Êý¤Ç¡¢PJ¤¯¤ó¤ÏÂç¤¤¤Êý¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥±¥ó¥«¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Á¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁêËÐ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¤¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬Àï¤¦»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï¼ãÎ´·Ê¡£¡ÖÁÇÁá¤¯¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÍè¡¢2¿Í¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁêËÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÎÏ»Î¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÈëºö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÎÏ»Î¤Î¸å¤í¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¸Ô¤Î´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤ê¤È¸å¤í¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¡¢ÇØÃæ¤«¤éÈô¤Ó¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦µ»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÉ¬»¦µ»¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¡£¶¯ÎÏ¤Êµ»¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÀï¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª
·èÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏÀõÁð¡£²ñ¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ë¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ë¡¢PJ¤¯¤ó¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¡¢À¤³¦°ì¶¯¤¤¤·¼«¿®»ý¤Æ¤è¡ª¡×¤È·òµ¤¤ËÎå¤Þ¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Web¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÀõÁðÁêËÐÉô²°¡Ù¡£¡ÖÎÏ»Î¤ÈÀï¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÅÚÉ¶¤¬¤¢¤ëÁêËÐ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁêËÐ´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3¿Í¤¬ÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÚÉ¶¤ËÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡ª °úÂà¤·¤¿¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤äÂÎ°éÂç³Ø¤ÇÁêËÐÉô¤À¤Ã¤¿ÎÏ»ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÈà¤é¤ÎÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï½é¤ÎÁêËÐ¥Ê¥Þ´ÑÀï¤ËÂç¶½Ê³¡ª
´ÑÀï¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬ÎÏ»Î¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¿¥¤¥à¤Ë¡£»î¹çËÜÈÖ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÆÃ·±¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¯¤¤¤ÁÁá¤¯µó¼ê¤¹¤ë¤È¡¢·»Äï¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡ª ¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Æùë¡êÛ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ñþ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¶ÅÚÉ¶¤Ø¡£
¤Þ¤º¤ÏÄï¤ÎPJ¤¯¤ó¤«¤é¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤±¤è¤¤¤Î¤³¤Ã¤¿¡ª¡×Âç¤¤ÊÎÏ»Î¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡ª¡Ä¤¬¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤«¤ï¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔËÌ¡£PJ¤¯¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Î½ÐÈÖ¡£Äï¤ÎµØ¤òÆ¤¤ÄÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿Èëµ»¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª Â³¤¤¤ÆÎÏ»Î¤òÅÚÉ¶¤«¤é²¡¤·½Ð¤½¤¦¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¬¡¢PJ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Âçµ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥·¥ã¥í¥ó¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Ã¤Æ1ÈÖ¶¯¤¤ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÁ°¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå½ªÎ»¡£¥¸¥ç¡¼¥¤¤¯¤ó¡¢PJ¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·»ÄïÃçÎÉ¤¯¤Í¡ª