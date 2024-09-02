°Â¤á¤°¤ßàÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¥Þ¥ÞÍ§á°æ¾åÏÂ¹á¤È¤Îà¤ª¸ß¤¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤³áµ®½Å¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê42¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯7·î¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¡Ê44¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÏÂ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ø¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÍ¥¤·¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡Ê9ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡ËÄ¹½÷¤Ï¤á¤«¤Ö¤Á¤ã¤ó¡Ê°æ¾å¤Î°¦¸¤¡Ë¤ÈÏÂ¹á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¼¤Á¤ã¤ó¡Ê9ºÐ¡Ë¤ÈÂô»³Í·¤Ù¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤Î¸òÎ®¤òËþÂ¤²¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡õÀÖ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âº£Ç¯1·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë°Â¤á¤°¤ß¤Ï¡¢°æ¾åÏÂ¹á¤È¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëà¥Þ¥ÞÍ§á¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤·ó¤Í¤Æ¤«¤é¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¤â°æ¾å¤¬°Â¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿»ö¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£