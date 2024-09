俳優・草刈正雄(71)の長女で、タレントの紅蘭が、8月30日、35歳の誕生日を迎え、5歳長女にもらった手紙を公開した。

【映像】長女からの手紙や紅蘭と草刈正雄との親子ショット

8月9日、Instagramで「私の目標のひとつだったマイホーム購入。ずっと待ち続けてやっとゲットできました!」と、現金一括でマイホームを購入したことを明かしていた紅蘭。

9月1日の投稿では、「Happy birthday Me 今年の誕生日はおうちで仲間たちとホームパーティー!!」と、新居で自身の誕生日パーティーを行ったことを報告。

5歳長女からの英語の手紙を公開

つづけて、「娘が可愛すぎる手紙を書いてくれた…」とつづり、「My cute mom.You are so Sweet.I Love you.Enjoy your Special day」と書かれた手紙を公開した。

さらに「パパママもいきなりお花持ってきた。ママ達、キッズにヘアメイクしてもらって、すごいのできあがり。みんなありがとう、幸せです!たくさんのDMもありがとうございます!35!これからがさらに楽しみだ!」と感謝の思いを明かし、父・草刈さんや、友人らと写る写真をアップしている。

この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「娘ちゃん、生まれた時よりおじいちゃんに似てきた気がする」「お手紙ステキですね」など、様々なコメントが寄せられている。(『ABEMA NEWS』より)