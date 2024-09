Ado、初のデジタルアルバム『唱 LP』配信決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■初の「唱」ライブ音源やTeddyLoid Remixなど全10曲を収録!

Adoが、初のデジタルアルバム『唱 LP』を9月6日にリリースすることが決定した。

2023年リリースされ、紅白歌合戦の歌唱でも記憶に新しい「唱」のみが詰まったコンピレーションアルバムとなる。

『唱 LP』には、オリジナルバージョンの他、2023年末にリリースし話題を呼んだ UKのDJ/プロデューサー/Remixerとしても名高いJax JonesによるRemix、女性ソロアーティスト史上初の国立競技場でのワンマンライブとなった伝説の単独公演『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』のオープニングアクトとしても登場し、TeddyLoidが披露したTeddyLoid Remixなど全10曲を収録。

また「唱」は、9月から開催されるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』(開催期間:9月6日~11月4日)と2023年に続き、再びコラボレーションが決定している。今回はゲストと一緒にゾンビに立ち向かう治安部隊“ブルーローズ隊”を率いるAdo隊長としても登場する。

なお、「唱」MVのAnother Storyも9月6日20時にプレミア公開が決定した。

リリース情報

2024.09.06 ON SALE

DIGITAL ALBUM『唱 LP』

<収録曲>

1. 唱

2. 唱 (TeddyLoid Remix)

3. 唱 (Jax Jones Remix)

4. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles)

5. 唱 (Sped Up)

6. 唱 (Slowed Down)

7. 唱 (Stripped)

8. 唱 (Instrumental)

9. 唱 (A Cappella)

10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix)

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/