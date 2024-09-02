¡Ú¥é¥ó¥³¥à¡ß¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì2024¡ÛÈ¯ÇäÆü¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê♡
[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]
2024Ç¯¤Î¥é¥ó¥³¥à¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Õ¥£¥¢¡¦¥¦¥¢¥ì¥¹»á¤È¥³¥é¥Ü¡£À±¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¯¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡É¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ë¥í¡¼¥º¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»È¤¦¿Í¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢º£Ç¯¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿UVÆý±Õ¡¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¥Ã¥×¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥³¥à¤Î¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢&¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×À½ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¥Ã¥È¡£12¿§Æþ¤ê¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥Ã¥¯¤ÊÌÜ¸µ¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX 150mL (ÈþÍÆ²½¾Ñ¿å/¸½ÉÊ)¡¢UV ¥¨¥¯¥¹¥Ú¡¼¥ë ¥È¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥× ¥í¡¼¥º £Î 30mL (Æü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹/¸½ÉÊ)¡¢¥í¡¼¥º ¥´¡¼¥ë¥É ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È (¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦/¸½ÉÊ)¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥ª¡¼¥º 01 ¥Î¥ï¡¼¥ë ¥ß¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ (¥Þ¥¹¥«¥é/¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ê¥Ã¥× ¥Ð¥¿¡¼¥°¥í¥¦ 57 ¥Ù¥ê¡¼¥ê¥·¥ã¥¹ (¸ý¹È/¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 5mL (¥ª¡¼¥É¥¥¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥ó¥³¥à ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£
¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ±¤«¤·¤¤ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥³¥à¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤¬¥Û¥ê¥Ç¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥°¥Ã¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡£µ±¤¯¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È»È¤¨¤Ð¡¢µ±¤¤ÎÂ¤·°ú¤¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¿°¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¦¿·¥°¥í¥¹¤Ï¥é¥á¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥é¥á¤ÈÈ¯¿§¤Ï¡¢¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë♬
¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
¥é¥ó¥³¥àºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥¢¥×¥½¥ê¥å¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄêÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ªÈ©¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤Èµ±¤¤òÆ³¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*ÈþÍÆ±Õ¡¢¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿ìÔÂô¤Î¶Ë¤ß¤Î¥³¥Õ¥ì¡£
¡ÀÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à 60mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ ¸½ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ 5mL (ÈþÍÆ±Õ/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¶ ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
Ê£¹çÅª¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¥Ï¥ê´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡¢¡È¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¡É¤Î¥»¥Ã¥È¡£ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´Êý°ÌÌµÅ¨¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤éÈ©¤Ë¡ª
¡ÀÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HCF ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à 50mL (ÈþÍÆ±Õ/ ¸½ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M FS ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)
¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇßÅÄºåµÞÀè¹ÔÈ¯Çä
¤³¤Î½©Âç¡¹Åª¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼À½ÉÊ¡Ö¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡×¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª²óÉüÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢1Å©¤Ë90Ãû¸Ä*1 ¤Î¦Â¥°¥ë¥«¥ó*2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÈþÍÆ±Õ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡È¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¡É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÖÍå¤·¤¿¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡ª
*1 ÈþÍÆ±Õ1¥¹¥Ý¥¤¥È¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥¥·¥á¥Á¥ë-¦Â-¥°¥ë¥«¥óNa(À°È©À®Ê¬)¤ÎÊ¬»Ò¿ô¤Î³µ»»ÃÍ *2 ¥«¥ë¥Ü¥¥·¥á¥Á¥ë-¦Â-¥°¥ë¥«¥óNa (À°È©À®Ê¬)
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
ÆâÍÆ¡§ ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 50mL¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¡£
¢¨¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ä¤½¤ÎÂ¾¥¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨¥ì¥Õ¥£¥ëÂÐ¾Ý³°
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 50ml ¡Ê¸½ÉÊ¡Ë¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M ¥á¥â¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥× ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 50mL (¥¸¥§¥ë¾õ²½¾Ñ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M FS ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (ÌÜ¤â¤ÈÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨ÄÌ¾ï¤ÎÈ¢Æþ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤âÁªÂò²ÄÇ½¡£
ÊÝ¼¾¤È³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò1ËÜ¤Ç¹Ô¤¨¤ë²½¾Ñ¿å ¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX¤ò´Þ¤à19,800±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ä¥ä¤á¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥º ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 5mL (Àö´éÎÁ/»î¶¡ÉÊ¡Ë[°åÌôÉô³°ÉÊ]¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥ó¥× ¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à £î 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¡×ÃåÁÛ¤ÎÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥»¥é¥à¤ò´Þ¤à 19,800±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀö´éÎÁ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£ÈþÇò¤È³Ñ¼Á¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹
¢¨¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥»¥é¥à £µ£°£íL¸½ÉÊ¤ÎÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â´Þ¤à¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥º ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 5mL (Àö´éÎÁ/»î¶¡ÉÊ¡Ë[°åÌôÉô³°ÉÊ]¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥ó¥× ¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à £î 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°õ¾Ý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¡Ö¤æ¤ë¤ß*1¡×¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*2¥¯¥ê¡¼¥à ¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¡ª
*1 È©¤Î¥Ï¥ê´¶¤Î¤Ê¤µ¤Î¤³¤È¡¡*2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M ¥á¥â¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥× ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 50mL (¥¸¥§¥ë¾õ²½¾Ñ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤Î£Õ£Ö¥±¥¢²¼ÃÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¤È¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ©¤ò¼é¤ê¡¢²È¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
ÆâÍÆ¡§
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX 10mL (ÈþÍÆ²½¾Ñ¿å/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 274 (¸ý¹È/»î¶¡ÍÑ¥µ¥¤¥º)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¿·½É°ËÀªÃ°¡¦ÇßÅÄºåµÞ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¹¥Î¥¦¤¬µ±¤¯¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÆâÍÆ¤Ë♡¡¡¥é¥ó¥³¥à¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥³¥¹¥á¤Î¥¹¥¿¡¼À½ÉÊ¤ò»î¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¤â¤Î¤âŽ¥Ž¥Ž¥¤³¤ì¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 30mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 10mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥É¥é¥¼¥ó ¥¸¥§¥ë ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (ÈóÇäÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ £È£Ð£Î ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥×¥Î 01-¥Î¥ï¡¼¥ë ¥¤¥×¥Î¥Æ¥£¥Ã¥¯ 2mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 505-¥¢¥È¥é¥Ã¥× ¥¯¡¼¥ë 1.6g (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä¥·¥§¡¼¥É))¡¢¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë 01-¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 2.5mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä))¡¢¥¤¥×¥Î ¥É¥é¥Þ 01-¥¨¥¯¥»¥·¥ô ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 8mL (¸½ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä))¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 888-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¢¥¤¥É¥ë 1.6mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä¥·¥§¡¼¥É))¡¢¥·¥£¥ë ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥±¥¢ -4mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 299-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥«¥·¥å¥ß¡¼¥ë 3.4mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯ ¥É¥¥¥¹¡¼¥ë -50mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý)¡¢¥¬¥é¥Æ ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¶ ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à -5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó -5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥Ü¥Ç¥£ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à -15mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å ¥É¥é¥Þ¥Þ¥Ã¥È 196-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¿¥Ã¥Á 1.6g (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥ì¥¾¥¡ ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó -7.5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥×¥Î ¥Ñ¥ì¥Ã¥È 09-¥Õ¥ì¥·¥§¡¼¥ë¥í¥¼ 4g (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à -7mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ £Í £Æ£Ó¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à -15mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)
¥Ô¥å¥¢¤ÇÊñÍÆÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤È24»þ´Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬°ì¤Ä¤Ë¡£¹á¤ê¤äÌÜ¸µ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈþ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 25mL (¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/ ¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 10mL (¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë (¥Þ¥¹¥«¥é/ ÆüËÜÌ¤È¯Çä½èÊý/ »î¶¡ÉÊ)
10·î11Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡\19,800
11·î1Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó
¡¦¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ë ¥í¡¼¥º ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¡¡ï14,300
¡¦¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë³Æ¡ï6,600
¡¦¥é¥×¥½¥ê¥å ¥°¥í¥¹¡¡¡ï5,500
¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï49,500¡¡¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï24,530
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¥Ã¥È¡¡\17,820¡¡¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇßÅÄºåµÞÀè¹ÔÈ¯Çä
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¥Ã¥È
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥»¥é¥à ¥¥Ã¥È
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¥Ã¥È¡¡\19,800
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯ ¥¥Ã¥È¡¡\15,400¡Á20,900
11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥é¥ó¥³¥à ¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡\55,000
¢¨¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¿·½É°ËÀªÃ°¡¦ÇßÅÄºåµÞ¸ÂÄêÈ¯Çä
12·î6Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥¤¥É¥ë ¥¥Ã¥È¡¡\11,000
¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°HP¡ä¡ä
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]ºÇÂ®¡ª2024Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë[/btk_sh_link_btn]
¥é¥ó¥³¥à¤Î2024Ç¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¹¥Î¥¦¡É
2024Ç¯¤Î¥é¥ó¥³¥à¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Õ¥£¥¢¡¦¥¦¥¢¥ì¥¹»á¤È¥³¥é¥Ü¡£À±¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¯¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡É¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ë¥í¡¼¥º¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡\19,800
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢º£Ç¯¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿UVÆý±Õ¡¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¥Ã¥×¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥³¥à¤Î¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢&¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×À½ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¥Ã¥È¡£12¿§Æþ¤ê¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥Ã¥¯¤ÊÌÜ¸µ¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX 150mL (ÈþÍÆ²½¾Ñ¿å/¸½ÉÊ)¡¢UV ¥¨¥¯¥¹¥Ú¡¼¥ë ¥È¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥× ¥í¡¼¥º £Î 30mL (Æü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹/¸½ÉÊ)¡¢¥í¡¼¥º ¥´¡¼¥ë¥É ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È (¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦/¸½ÉÊ)¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥ª¡¼¥º 01 ¥Î¥ï¡¼¥ë ¥ß¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ (¥Þ¥¹¥«¥é/¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ê¥Ã¥× ¥Ð¥¿¡¼¥°¥í¥¦ 57 ¥Ù¥ê¡¼¥ê¥·¥ã¥¹ (¸ý¹È/¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 5mL (¥ª¡¼¥É¥¥¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥ó¥³¥à ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó
¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ë ¥í¡¼¥º ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¡¡ï14,300
¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ±¤«¤·¤¤ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë³Æ¡ï6,600
¥é¥ó¥³¥à¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤¬¥Û¥ê¥Ç¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥°¥Ã¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡£µ±¤¯¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È»È¤¨¤Ð¡¢µ±¤¤ÎÂ¤·°ú¤¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¥é¥×¥½¥ê¥å ¥°¥í¥¹¡¡¡ï5,500
¿°¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¦¿·¥°¥í¥¹¤Ï¥é¥á¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥é¥á¤ÈÈ¯¿§¤Ï¡¢¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë♬
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï49,500
¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
¥é¥ó¥³¥àºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥¢¥×¥½¥ê¥å¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄêÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ªÈ©¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤Èµ±¤¤òÆ³¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*ÈþÍÆ±Õ¡¢¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿ìÔÂô¤Î¶Ë¤ß¤Î¥³¥Õ¥ì¡£
¡ÀÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à 60mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ ¸½ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ 5mL (ÈþÍÆ±Õ/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¶ ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï24,530
Ê£¹çÅª¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¥Ï¥ê´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡¢¡È¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¡É¤Î¥»¥Ã¥È¡£ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´Êý°ÌÌµÅ¨¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤éÈ©¤Ë¡ª
¡ÀÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HCF ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à 50mL (ÈþÍÆ±Õ/ ¸½ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M FS ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à/ »î¶¡ÉÊ)
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¥Ã¥È
¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇßÅÄºåµÞÀè¹ÔÈ¯Çä
¤³¤Î½©Âç¡¹Åª¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼À½ÉÊ¡Ö¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡×¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª²óÉüÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢1Å©¤Ë90Ãû¸Ä*1 ¤Î¦Â¥°¥ë¥«¥ó*2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÈþÍÆ±Õ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡È¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¡É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÖÍå¤·¤¿¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡ª
*1 ÈþÍÆ±Õ1¥¹¥Ý¥¤¥È¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥¥·¥á¥Á¥ë-¦Â-¥°¥ë¥«¥óNa(À°È©À®Ê¬)¤ÎÊ¬»Ò¿ô¤Î³µ»»ÃÍ *2 ¥«¥ë¥Ü¥¥·¥á¥Á¥ë-¦Â-¥°¥ë¥«¥óNa (À°È©À®Ê¬)
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
ÆâÍÆ¡§ ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 50mL¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¡£
¢¨¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ä¤½¤ÎÂ¾¥¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨¥ì¥Õ¥£¥ëÂÐ¾Ý³°
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 50ml ¡Ê¸½ÉÊ¡Ë¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M ¥á¥â¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥× ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 50mL (¥¸¥§¥ë¾õ²½¾Ñ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M FS ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (ÌÜ¤â¤ÈÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨ÄÌ¾ï¤ÎÈ¢Æþ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤âÁªÂò²ÄÇ½¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä ¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¥Ã¥È
ÊÝ¼¾¤È³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò1ËÜ¤Ç¹Ô¤¨¤ë²½¾Ñ¿å ¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX¤ò´Þ¤à19,800±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ä¥ä¤á¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥º ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 5mL (Àö´éÎÁ/»î¶¡ÉÊ¡Ë[°åÌôÉô³°ÉÊ]¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥ó¥× ¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à £î 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä ¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥»¥é¥à ¥¥Ã¥È
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¡×ÃåÁÛ¤ÎÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥»¥é¥à¤ò´Þ¤à 19,800±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀö´éÎÁ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£ÈþÇò¤È³Ñ¼Á¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹
¢¨¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥»¥é¥à £µ£°£íL¸½ÉÊ¤ÎÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â´Þ¤à¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥º ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 5mL (Àö´éÎÁ/»î¶¡ÉÊ¡Ë[°åÌôÉô³°ÉÊ]¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥ó¥× ¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à £î 15mL (¥¯¥ê¡¼¥à/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¥Ã¥È¡¡\19,800
°õ¾Ý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¡Ö¤æ¤ë¤ß*1¡×¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*2¥¯¥ê¡¼¥à ¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¡ª
*1 È©¤Î¥Ï¥ê´¶¤Î¤Ê¤µ¤Î¤³¤È¡¡*2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ M ¥á¥â¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥× ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 50mL (¥¸¥§¥ë¾õ²½¾Ñ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯ ¥¥Ã¥È¡¡\15,400¡Á20,900
Âç¿Íµ¤¤Î£Õ£Ö¥±¥¢²¼ÃÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¤È¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥Ã¥È¡£ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ©¤ò¼é¤ê¡¢²È¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
ÆâÍÆ¡§
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à 7mL (ÈþÍÆ±Õ/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó EX 10mL (ÈþÍÆ²½¾Ñ¿å/»î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 274 (¸ý¹È/»î¶¡ÍÑ¥µ¥¤¥º)
¢¨»î¶¡ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⋆¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡¦ÍÎÁ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(400±ß)¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥é¥ó¥³¥à ¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡\55,000
¢¨¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¿·½É°ËÀªÃ°¡¦ÇßÅÄºåµÞ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¹¥Î¥¦¤¬µ±¤¯¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÆâÍÆ¤Ë♡¡¡¥é¥ó¥³¥à¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥³¥¹¥á¤Î¥¹¥¿¡¼À½ÉÊ¤ò»î¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¤â¤Î¤âŽ¥Ž¥Ž¥¤³¤ì¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 30mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 10mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥É¥é¥¼¥ó ¥¸¥§¥ë ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (ÈóÇäÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ £È£Ð£Î ¥¯¥ê¡¼¥à 15mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à 5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥×¥Î 01-¥Î¥ï¡¼¥ë ¥¤¥×¥Î¥Æ¥£¥Ã¥¯ 2mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 505-¥¢¥È¥é¥Ã¥× ¥¯¡¼¥ë 1.6g (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä¥·¥§¡¼¥É))¡¢¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë 01-¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 2.5mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä))¡¢¥¤¥×¥Î ¥É¥é¥Þ 01-¥¨¥¯¥»¥·¥ô ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 8mL (¸½ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä))¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 888-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¢¥¤¥É¥ë 1.6mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý(ÆüËÜÌ¤È¯Çä¥·¥§¡¼¥É))¡¢¥·¥£¥ë ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥±¥¢ -4mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å 299-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥«¥·¥å¥ß¡¼¥ë 3.4mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯ ¥É¥¥¥¹¡¼¥ë -50mL (»î¶¡ÉÊ/¥¤¥ó¥¿¡¼½èÊý)¡¢¥¬¥é¥Æ ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥¶ ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à -5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó -5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥ô¥£¥¨¥Ù¥ë ¥Ü¥Ç¥£ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó -50mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à -15mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å ¥É¥é¥Þ¥Þ¥Ã¥È 196-¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¿¥Ã¥Á 1.6g (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥È¥ì¥¾¥¡ ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó -7.5mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¤¥×¥Î ¥Ñ¥ì¥Ã¥È 09-¥Õ¥ì¥·¥§¡¼¥ë¥í¥¼ 4g (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à -7mL (»î¶¡ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)¡¢¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ £Í £Æ£Ó¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à -15mL (¸½ÉÊ/ÆüËÜ½èÊý)
12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¥¤¥É¥ë ¥¥Ã¥È¡¡\11,000
¥Ô¥å¥¢¤ÇÊñÍÆÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤È24»þ´Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬°ì¤Ä¤Ë¡£¹á¤ê¤äÌÜ¸µ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈþ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¡£
¡À¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 25mL (¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/ ¸½ÉÊ)¡¢¥¤¥É¥ë ¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 10mL (¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó/ »î¶¡ÉÊ)¡¢¥é¥Ã¥·¥å ¥¤¥É¥ë (¥Þ¥¹¥«¥é/ ÆüËÜÌ¤È¯Çä½èÊý/ »î¶¡ÉÊ)
Í½Ìó¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¡¢È¯ÇäÆü¾ðÊó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤È¤á
10·î11Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡\19,800
11·î1Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó
¡¦¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ë ¥í¡¼¥º ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¡¡ï14,300
¡¦¥é¥×¥½¥ê¥å ¥ë¡¼¥¸¥å¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë³Æ¡ï6,600
¡¦¥é¥×¥½¥ê¥å ¥°¥í¥¹¡¡¡ï5,500
¥¢¥×¥½¥ê¥å ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï49,500¡¡¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à ¥³¥Õ¥ì¡¡¡ï24,530
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¥Ã¥È¡¡\17,820¡¡¢¨10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇßÅÄºåµÞÀè¹ÔÈ¯Çä
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¥Ã¥È
¥¯¥é¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥»¥é¥à ¥¥Ã¥È
¥ì¥Í¥ë¥¸¡¼ HPN ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¥Ã¥È¡¡\19,800
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯ ¥¥Ã¥È¡¡\15,400¡Á20,900
11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥é¥ó¥³¥à ¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡\55,000
¢¨¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¿·½É°ËÀªÃ°¡¦ÇßÅÄºåµÞ¸ÂÄêÈ¯Çä
12·î6Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥¤¥É¥ë ¥¥Ã¥È¡¡\11,000
¥é¥ó¥³¥à¸ø¼°HP¡ä¡ä
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]ºÇÂ®¡ª2024Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë[/btk_sh_link_btn]