°¦Ç¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¿²¡Ù¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÍýÍ³4Áª¡¡¤ª´é¤ò±£¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©
Ç¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿²Êý¡©
Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤Ê¤é°¦Ç¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿²Êý¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¤á¤ó¿²¤È¤ÏÇ¤¬Á°Â¤ä¾²ÌÌ¤Ë´é¤ò¤¦¤á¤Æ¿²¤ë»Ñ¤Ç¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ç¤¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤´¤á¤ó¿²¥³¡×¤ä¡ÖÅÚ²¼ºÂ¿²¡×¡Ö¤¹¤Þ¤ó¿²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤â¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡Ö¼Õºá¡×¤Î°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£
¤Þ¤¿¤´¤á¤ó¿²¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤Î°ÌÃÖ¤äÂÎÀª¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð´é¤Î²¼¤Ë¼ê¤ò¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ËÀÞ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡£¤´¤á¤ó¿²¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤Î°ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´¤á¤ó¿²¤Ï¶ì¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃâÂ©¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÇ¤ÏÂ©¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¼«Á³¤Ë»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Æ¸ÆµÛ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎÀª¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤âËí¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¤È¼«Á³¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ã¤ÆÄ´Àá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤´¤á¤ó¿²¡Ù¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÍýÍ³4Áª
1.¤Þ¤Ö¤·¤¤¤«¤é
Ç¤¬¤´¤á¤ó¿²¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
Ç¤ÏÇöÌÀÇöÊëÀ¤ÎÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Çö°Å¤¤Ãæ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬ÆÀ°Õ¡£¤½¤Î¤¿¤áÃë´Ö¤ÎÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²á¾ê¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸÷¤ò¼×¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤Î¥Ýー¥º¤ÇÌ²¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÌÜ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸÷¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¼è¤ê¹þ¤à¹½Â¤¡Ê¥¿¥Ú¥¿¥à¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¤¤¸÷¤ä¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÆüÃæ¤ÎÄ¾¼ÍÆü¸÷¤äÉô²°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾ÈÌÀ¤¬º¹¤·¹þ¤à¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Ï¼«Á³¤ËÌÜ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¸÷¤òÈò¤±¤ë»ÅÁð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
´é¤òÁ°Â¤Î´Ö¤ä¾²¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤ò´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤·¡¢²÷Å¬¤ËÌ²¤í¤¦¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤ò¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
2.¾¯¤·´¨¤¤¤«¤é
Ç¤¬´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤Èº½ÇùÃÏÂÓ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ï¡¢½ë¤µ¤è¤ê¤â´¨¤µ¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤Ç¤ä´¨¤¬¤ê¤ÊÇ¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÂÎ²¹¤ÏÌó38～39¡î¤È¿Í´Ö¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤äÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤¬¾¯¤·Äã¤¤¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤Î¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´é¤äÉ¡¤òÁ°Â¤Î´Ö¤ä¾²¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç´¨¤µ¤«¤é´é¤ò¼é¤ê¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÇ®¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´é¤ä¤ªÊ¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
3.¼þ°Ï¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é
¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤¤â¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÄ°³Ð¤¬Èó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¹â¼þÇÈ¤Î²»¤ä¡¢±ó¤¯¤ÎÊª²»¤µ¤¨¤âÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤áÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤äÆÍÁ³¤ÎÂç¤¤Ê²»¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐµÙÂ©¤ä¿çÌ²¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼þ°Ï¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¡¢Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤º¡¢Ì²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ç¤¬¼è¤ë¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤Ç¤¹¡£
´é¤ò¾²¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¼ª¤ò²¼¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤Î²»¤ÎÎ®Æþ¤òË¸¤²¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÆüÃæÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¿²¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌ²¤ê¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤è¤ê°ÂÌ²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¶öÁ³¤Î¿²Áê¤À¤«¤é
¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶öÁ³¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÆüÃæÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¿²¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿²Áê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¡¦¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¿²¤ë¡¦¤ªÊ¢¤ò´Ý¤À¤·¤Ç¿²¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¤Ï¼«Í³¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¤³¤Î¿²Áê¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÂÎ¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¿²¤ëÁ°¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á¤¿¤ê¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Á³¤È¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê´é¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢Á°Â¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¿¤À¶öÁ³¤½¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¿²¡×¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¸÷¤ä²»¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢ÃÈ¤«¤µ¤òµá¤á¤ë¹ÔÆ°¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤ÇÌ²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ô¤¤¼ç¤Ï°¦Ç¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤äÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£