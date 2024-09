NCT ジェヒョン、英語の教育実習生に！女子校をサプライズ訪問…イケメンぶりに学生歓喜（動画あり）

NCTのジェヒョンが女子校に英語の教育実習生として登場した。1日にYouTubeチャンネル「Car the jungwon」を通じて公開された「NiceなDayになれるようにTryしてみよう」という動画にはジェヒョンが出演し、英語の教育実習生として授業を行った。ジェヒョンは登場から人並外れたオーラを放った。Car the gardenはジェヒョンを見て「本当に人間なのか。これまで美男美女がたくさん出演したからそんなに驚かないが、概念が異なる人間が登場した」と驚いた。英語の教育実習生に関する説明を聞いたジェヒョンは「子供のころ、海外で5年間暮らした」と英語に対する自信を見せた。しかしCar the gardenは「今日、それをなかったことにしてみせる」と予告した。

まず、Car the gardenが教室を訪問し、雰囲気を確認した。彼は学生たちに挨拶をした後、教室を出て「授業の資料を置いてきた」と話した。学生たちは「思ったより(Car the gardenが)イケメンだ」とざわめいたが、その後、Car the gardenではなくジェヒョンが教室に登場すると、学生たちは大きく驚いた。出席を取っていたジェヒョンは、Car the gardenの指示に従って髪の毛を明るく染めた学生を指して「授業後に残りなさい」といたずらっぽく言うと、他の学生たちは羨ましがった。ジェヒョンは「これほどイケメンだと、どのような気分ですか?」という質問に「毎日ぴりっとする」と答え、学生たちにウィンクを飛ばしながら教室を騒がせた。