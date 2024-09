チェルシーに所属するブラジルの逸材は若くしてヨーロッパを離れる可能性がある。



ブラジル『SBT Rio』のヴェネ・カサグランデ氏によると、チェルシーに所属する19歳アンジェロ・ガブリエルは今夏、アル・ナスルへ完全移籍する可能性が高いという。



ブラジルの名門サントスの下部組織出身のアンジェロは2020年10月にトップチームに昇格すると、10月25日のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAのフルミネンセ戦に途中出場しプロデビュー。わずか15歳10カ月4日でのプロデビューは元ブラジル代表MFフィリペ・コウチーニョに次ぐクラブ史上2番目の若さとなり、ブラジル国内では大きな話題を呼んでいた。





Ângelo Gabriel is close to moving to Al-Nassr .



They want him to fill the last U21 foreign vacancy. Chelsea have rejected two offers of £21 million and £25 million. They want £33 million.



