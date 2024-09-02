クナイプ24年秋ボディケア、“マグノリア＆ベルガモット香る”もちもち濃密泡ボディウォッシュ
クナイプ(Kneipp)の2024年秋ボディケアとして、「クナイプ 泡ボディウォッシュ マグノリア＆ベルガモットの香り」が登場。2024年9月3日(火)より、マツモトキヨシ・ココカラファイングループ店舗ほかにて限定発売される。
“マグノリア＆ベルガモット香る”濃密泡ボディウォッシュ
クナイプの「泡ボディウォッシュ」は、もちもちの濃密泡で肌をやさしく洗い流すボディウォッシュ。ホホバオイルをはじめとするオーガニック天然保湿成分3種が、うるおいのベールで包み込まれたような“しっとり”肌へと整えてくれる。
【詳細】
「クナイプ 泡ボディウォッシュ マグノリア＆ベルガモットの香り」450g 1,100円、つめかえ用 400g 946円＜新製品＞
発売日：2024年9月3日(火)〜先行発売
取扱店舗：マツモトキヨシ・ココカラファイングループ店舗、公式オンラインストア限定 ※一部店舗除く。
【問い合わせ先】
クナイプお客様相談室
TEL：0120-428-030
受付時間 10:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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