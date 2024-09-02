STU48¤Î¿·¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡¹©Æ£Íý»Ò¡Ö²¿¤â±£¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹©Æ£Íý»Ò
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSHOWROOM¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSTU48 ¥½¥í¼Ì¿¿½¸À©ºî¸¢ÁèÃ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢º£²ÆÇ°´ê¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¹©Æ£Íý»Ò¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤ê¤³¡Ë¤¬¡¢9·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£STU48¤Î¸µµ¤°õ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëàÀ¥¸ÍÆâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£³¤³°Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤«¤â
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡½ª»Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö22ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Ê»Ñ¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡©
¡½¡½Æ»¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥Ý¡¼¥º¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤â¤¦¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¤¤ä¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¹©Æ£¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Áö¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤âÁö¤é¤Ê¤¤ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀè²ó¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò°ì½ï¤ËÁö¤ë¤«¤é......¡£
¹©Æ£¡¡¤¢¤È¡ÖÆ¬¤ò¾å¡×¤È¤«¡ÖÂ¤ò²£¡×¤È¤«¡¢»Ø¼¨¤¹¤ëÀ¼¤¬¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¹©Æ£¡¡¤Ç¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½Î±³Ø¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª
¹©Æ£¡¡±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¹â1¤Ç±Ñ¸¡2µé¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¾Íè¤Ï¤½¤Ã¤ÁÊýÌÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¹©Æ£¡¡¤Ç¤â¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌô³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢STU48¤ÎÆó´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¥¥é¥¥é¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤é¡¢¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÎÅ¸³«¤¬Áá¤¤¡ª
¹©Æ£¡¡¤Ç¤â²ÃÆþ¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢»ä¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ³Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«......¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¤ä¤í¤¦¤È¡©
¹©Æ£¡¡ÀèÇÚÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤ÎÍó¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î½ñ¤½é¤á¤ËÌÜÉ¸¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¹©Æ£¡¡²¿¤â±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎÀ³Ê¤â¤À¤·¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ê¤¯¤»¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå»£±Æ¤â²¿¤âÄñ¹³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤è¤¯ÇÛ¿®¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ìOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´é¤òÀö¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÈÅìµþ¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯Ä«¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËËº¤ìÊª¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤«¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¹©Æ£¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈSTU48¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤é½Ð¤é¤ì¤½¤¦¡©
¹©Æ£¡¡¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê½÷¡×¤È¤«¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¾ïÆüº¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¤«¡£¤½¤³¤Ï¼«¿®¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹©Æ£¡¡¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÏSTU48¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ÏSTU48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ê¡ÅÄ½ÕÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÇëÂ¼Àé¼Ó»Ò
¡ü¹©Æ£Íý»Ò¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤ê¤³¡Ë¡¡
2002Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡»³¸ý¸©½Ð¿È¡¡
nickname=¤ê¤³¤Á¡¡
ÆÃµ»¡áÍø¤¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¢Íø¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡
¡»2019Ç¯12·î¤Ë¡¢STU48Æó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ê¤³¤Î¤È¤ê¤³¡£¡Ù¡ÊÆüËÜ½ÐÈÇËÇ°×¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@Lets_chikochiko¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@lets_chikochiko¡Û¡¡
STU48¸ø¼°X¡Ú@STU48_official_¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¹â¶¶·ÄÍ¤