¡ÈÃËÀº¹ÊÌ¡©¡É¡Öµí³Ñ¡×¤Î¡È½÷À¸ÂÄê¡É¿©¤ÙÊüÂêÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÊªµÄ¡Ä½÷À¸ÂÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¸º¾¯·¹¸þ
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Ö¾Æ¤Æù¡×¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤Ç2Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬½÷À¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µí³Ñ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡Ö½÷À¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¡×¤¬ÊªµÄ
20Âå¡§
²¿¤Ç¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍýÍ³¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ½÷À¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµí³Ñ°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡¦µí³Ñ¥³¡¼¥¹¡¡½÷À¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
º£½µ¤ÈÍè½µ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½÷À¤Ë¸Â¤êÄÌ¾ï3938±ß¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬È¾³Û¤Î1969±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡Ê¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡¢·îÍË¡ÁÌÚÍË¤ÎÍ½Ìó¸ÂÄê¡Ë¡£
½÷À¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤ÎÃíÊ¸ÎÌ¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆù4»®Ê¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¤È¤³¤í¤¬°ìÉô¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½÷À¸ÂÄê¤Ê¤ó¤À¤è¡ªÃËÀº¹ÊÌ¤À¡ª¤³¤ì¤¸¤ã¤¢µí³Ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª ¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ½÷Àº¹ÊÌ¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¸·¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃËÀº¹ÊÌ¤ÏÊ¿Á³¤È¹Ô¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òº¹ÊÌ¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢³Ø³ä¤È¤«¥·¥Ë¥¢³ä¤È¤«¤â¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È½÷ÀÈ¾³Û¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢½¸µÒ¤ÎÇä¤ê¤Ë½÷À¸ÂÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Å¹¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡¼¡¼¡Êµ¼Ô¡ËÀÎ¤è¤¯¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹³ä¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡©
Êì¡Ê30Âæ¡Ë¡§
¤¢¡¼¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Í¡£
Ì¼¡Ê10Âå¡Ë¡§
¤¤¤ä¡¼¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À¸ÂÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¸º¾¯¡£
±Ç²è´Û¤Ç½÷À¤À¤±¤¬³ä°ú¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ç¡¼¤â¡¢2021Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£²óÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂê¡È½÷À¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¡É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡Ä¡£
20Âå¡§
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊX¡Ë¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡ÊÃË½÷¡Ë³§¤µ¤ó¸þ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
20Âå¡§
SNS¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10Âå¡§
¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×9·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë