ÂçÀ¯°¼¡¢À¸¥¦¥Ë¡õ²ÆÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤¬¥×¥íµé¡ª¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁ´Éô¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÀ¯°¼¤¬£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ô°¼¤´ÈÓ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤âËÌ³¤Æ»Í¾»ÔÄ®¤ÎÀ¸¥¦¥Ë¤ò¡¡»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎø¤·¤¯¤Ê¤ëÌ£¡ÄÍèÇ¯¤³¤½¤ÏËÜ¾ì¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢À¸¥¦¥ËÐ§¤ä¤¢¤µ¤ê¤Î½ÁÊª¡¢¾Æ¤¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¡¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¡¤³¤Á¤é¤âËèÇ¯ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î²ÆÌîºÚ¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁ´Éô¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬Ä´Íý¤·¤¿ÍÍ¤ÇºÌ¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£