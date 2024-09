2日、NECレッドロケッツ川崎が2024-25シーズンに向け新ユニフォームを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

NECにとって「挑戦」の象徴であるロケット。その新ユニフォームは、すべてのロケッツクルーの想いを乗せてロケットが発射し飛び立つ瞬間をイメージしたデザインとなっている。

胸の中央にはチームのエンブレムにも込められた想いである、“宇宙一輝く星へ”という意味の「Going to the brightest star in the universe.」の文字があしらわれ、シャツの下部にはホームタウンである川崎市の7区に因んだ7本のストライプが配置されている。色はチームカラーの赤と、青、白の3色展開となっている。

NEC川崎は、この新ユニフォームとともに大同生命SV.LEAGUE WOMENの初代チャンピオンを目指すこととなる。