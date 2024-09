トリー・ケリーの来日公演が、2024年8月29日(木)に東京・渋谷WWW Xで開催された。トリーにとって偉大なる先人でありロールモデルであるマライア・キャリーの名曲「Always Be My Baby」が流れると、会場の至る所で口ずさむ人々の声が聴こえる。音楽に対して深い愛と理解のある様々な世代のオーディエンスに囲まれ、一層ライヴに期待が高まる。客電が落ちて真っ暗になると、「トリー!」というコールが巻き起こり、会場は興奮に包まれた。ライブハウスの規模感を超えたスケールの豪快なドラムに迎えられ、ターコイズブルーのドレスに身をまとったトリーが登場。のっけから笛のような凄まじい歌唱で来場者のボルテージを上げ、観客も大歓声で応えるという圧巻の光景が生まれる。デビューアルバム『Unbreakable Smile』から9年、待望の初来日公演は華々しく幕を開けた。

<トリー・ケリー来日公演>



8月29日(木)渋谷WWW X・Intro・Thing You Do・Unbelievable/Expensive・Shoulda Been Us・Nobody Love・Spruce・Cut・Diamonds / Don't Take Me Home・Dear No One / Unbreakable Smile・Requests・Oceans・High Water・Never Alone / I'll Find You・Troubled Water・Hollow・Shine On・Shelter・Same Girl・Alive If I Die・Missin Uセトリプレイリスト:https://ToriKellyJP.lnk.to/PurpleSkiesTourSetlist