INNISFREE¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë PDRN ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É ¥»¥é¥à¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¤ª¤è¤Ó¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
INNISFREE¡Ê¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë PDRN ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É ¥»¥é¥à¡ÊÈÎÇäÌ¾:RTP ¥»¥é¥à¡Ë ¡×¤¬8·î30Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¤ª¤è¤Ó¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àè¹ÔÈ¯Çä
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþÍÆ±Õ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥ê¡¼¤¬¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÎÐÃãÍ³Íè¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥óPDRN¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤ÂåÈþÍÆ±Õ¤ò³«È¯¡£
È©É½ÌÌ¤È³Ñ¼ÁÁØ¤ÎÆâÂ¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡Ö¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë PDRN ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É ¥»¥é¥à¡ÊÈÎÇäÌ¾:RTP ¥»¥é¥à¡Ë ¡×¤¬¥Ï¥ê¤Èµ±¤¤ËËþ¤Á¤¿ÌÓ·ê¥ì¥¹°õ¾ÝÈ©*¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
* ¥¥á¤¬À°¤Ã¤¿ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤È©¤Î¤³¤È
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
INNISFREE
¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë PDRN ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É ¥»¥é¥à