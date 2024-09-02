¡È43ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¡¢Ç¯Îð´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥Î»¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡ÛÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¡¢ÀÄÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Þ¤ê¤¨¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿
Ç¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÃå»£±Æ²ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡Ö43ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¡£
¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¤Ï18Æü¡¢¡Ö41ºÐ¤Î¥ï¥¤ #¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Ó¤ì¥é¥¤¥ó¤äÈþÇòÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤é½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡Ö£²Ç¯Á°¤â²Ä°¦¤¤¤è¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤ê¤¨¡Ê42¡Ë¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÈþµÓ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡ÛÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¡¢ÀÄÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Þ¤ê¤¨¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿
Ç¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÃå»£±Æ²ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡Ö43ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¡£
¤Þ¤ê¤¨¡Ê43¡Ë¤Ï18Æü¡¢¡Ö41ºÐ¤Î¥ï¥¤ #¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Ó¤ì¥é¥¤¥ó¤äÈþÇòÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤é½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡Ö£²Ç¯Á°¤â²Ä°¦¤¤¤è¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤ê¤¨¡Ê42¡Ë¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÈþµÓ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×