【M4(M16)シリーズ用スペアマガジン】9月13日 発売予定価格:3,300円

東京マルイは、電動ガン用スペアマガジン「M4(M16)シリーズ用スペアマガジン」を9月13日に発売する。価格は3,300円。

本商品は電動ガンスタンダードタイプ ・電動ガンRシリーズ共通のスペアマガジン。装弾数65発、最後の1発まで発射することが可能となっている。

対応電動ガンは「M16A2」、「M16 ベトナムバージョン」、「M733コマンド」、「M933コマンド」、「M4A1 RIS」などがある。

