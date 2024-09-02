¥ª¥ª¥«¥ß½±·âÁê¼¡¤° 2¤«·î¤Ç9¿Í¤¬»àË´ °õËÌÉô
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¥¦¥Ã¥¿¥ë¥×¥é¥Ç¥·¥å¡ÊUttar Pradesh¡Ë½£¤Ç2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤êÊ£¿ô¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¿Í´Ö¤ò½±¤¦»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â8¿Í¤ò´Þ¤à9¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÌîÀ¸Æ°ÊªÅö¶É¤Ï2Æü¡¢¥ª¥ª¥«¥ßÊá³Í¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡´±¿ôÉ´¿Í¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡½±·â¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±½£¥Ð¥Ï¥é¥¤¥Á¡ÊBahraich¡Ë¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Ë¸¤¤äÇúÃÝ¤ò»È¤Ã¤ÆÌëÄÌ¤··Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÆüÄ«¤Ë¤Ï6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¼«Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò½±¤ï¤ì¡¢¼ó¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¾ø¤·½ë¤¤±«µ¨¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¼çÍ×»æ¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Â©»Ò¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÇ½Åª¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤êÂ©»Ò¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç²È¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ïµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤ä²ÈÃÜ¤ò½±¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ï¾®·¿¤Î¥¢¥ó¥Æ¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤Î´í¸±À¤ÎÄã¤¤³ÍÊª¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌîÀ¸À¸ÊªÅö¶É¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÄÌ¾ï¤Î¹ÔÆ°¶è°è¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¹ë±«¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¿Í¤¬Â¿¤¤ÇÀÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÃí°Õ ¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡×ÀÜ¿¨Áê¼¡¤° ¥ª¥é¥ó¥À
¡¦¥È¥é¤Ë½±¤ï¤ì»ô°é°÷Âç¤±¤¬ ¹ë½£¡ÖºÇÂç¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯
¡¦¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¥¤¥ë¥«»à¤Ì ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
¡¡
¡¡½±·â¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±½£¥Ð¥Ï¥é¥¤¥Á¡ÊBahraich¡Ë¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Ë¸¤¤äÇúÃÝ¤ò»È¤Ã¤ÆÌëÄÌ¤··Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¾ø¤·½ë¤¤±«µ¨¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¼çÍ×»æ¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Â©»Ò¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÇ½Åª¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤êÂ©»Ò¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç²È¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ïµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤ä²ÈÃÜ¤ò½±¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ï¾®·¿¤Î¥¢¥ó¥Æ¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤Î´í¸±À¤ÎÄã¤¤³ÍÊª¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌîÀ¸À¸ÊªÅö¶É¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÄÌ¾ï¤Î¹ÔÆ°¶è°è¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¹ë±«¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¿Í¤¬Â¿¤¤ÇÀÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÃí°Õ ¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡×ÀÜ¿¨Áê¼¡¤° ¥ª¥é¥ó¥À
¡¦¥È¥é¤Ë½±¤ï¤ì»ô°é°÷Âç¤±¤¬ ¹ë½£¡ÖºÇÂç¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯
¡¦¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¥¤¥ë¥«»à¤Ì ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼