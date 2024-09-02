¡ÈÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡É¤Ç¼¿¦´«¹ð¤â¡Ä¾å±Û»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ï¡ÈÈÝ·è¡É¡¡»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¼¨¤¹¡Ö¸øÌó¡¦À¯ºö¤Î¼Â¸½¤ØÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¡×¡Ú¿·³ã¡Û
¡Ö¹©¾ì¶ÐÌ³¤Ï¹âÂ´¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤ÎÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬µÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾å±Û»ÔÄ¹¤ØÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ ºÎ·è¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÈÈÝ·è¡É
9·î2Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾å±Û»ÔµÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¡£
¤³¤ÎËÁÆ¬¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾å±Û»Ô¡¡ÂìÂô°ìÀ® »ÔµÄ¡Û
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄäÂÚ¡¦º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾å±Û»ÔÀ¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹©¾ì¤Ç¤Ï¹â¹»Â´¶ÈÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È³ØÎòº¹ÊÌ¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬¼¿¦´«¹ð¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÀî»ÔÄ¹¤ÏÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¡£
¤³¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤»ÔµÄ¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÔµÄ¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®¡Ë¡Û
¡Ö»ÔÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤òµá¤á¤¿»ÔµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï³«¤Ä¾¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢»ÔÌ±¤ÎÍø±×¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¼º¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡×
¡Ú»ÔµÄ¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡Ë¡Û
¡Ö»ÔÄ¹¤ò¼º¿¦¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾å±Û»Ô¡¢¹ÔÀ¯»ÔÌ±À¸³è¤ò¹Í¤¨¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈ¯µÄ°Æ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
»ÔµÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎºÎ·è¤Î·ë²Ì¡Ä
¡ÚµÄÄ¹¡Û
¡Ö»¿À®11É¼¡¢È¿ÂÐ21É¼¡£°Ê¾å¤ÎÄÌ¤ê¡¢»¿À®¤Ï½êÄê¤Î¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¡×
Î×»þ²ñ¤Ç¤Î¼¿¦´«¹ð¤Î²Ä·è¤«¤é°ìÅ¾¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¼¨¤¹¡ÖÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Ç¡×
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢ÃæÀî»ÔÄ¹¤ÏÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Û»Ô¡¡ÃæÀî´´ÂÀ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡Ê²óÉü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸øÌó¤äÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤³¤ì¤ÏÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃæÀî»ÔÄ¹¤ÎÂ³Åê¤Ë¾å±Û»ÔÌ±¤Ï¡Ä
¡Ú»ÔÌ±¡Û
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿·¤¿¤Ë¡¢»Ô¤Î¤¿¤á¡¦»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ú»ÔÌ±¡Û
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤ËÁû¤¬¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Áû¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¼«¤é¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÀ¯¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿ÃæÀî»ÔÄ¹¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£