¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡©µþÂçÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬¡ÖiPSºÙË¦¡×³èÍÑ¤·¤¿1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£¸³¤ò³«»Ï¤Ø¡¡2030Ç¯°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½ÌÜ»Ø¤¹
µþÂçÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬¡¢iPSºÙË¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£¸³¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤Ï¾Íè¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ëç¹Åç¡Ê¤¹¤¤¤È¤¦¡ËºÙË¦¤¬Àµ¾ï¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºîÀ½¤·¤¿ç¹Åç¤ò¥·¡¼¥È¾õ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£
¥·¡¼¥È¾õ¤Îç¹ÅçºÙË¦¤ò´µ¼Ô¤ÎÊ¢Éô¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬Èç¡¦±ÉÍÜÆâ²Ê ÌðÉôÂç²ð¶µ¼ø¡§
½Å¾ÉÄã·ìÅü¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¡£
µþÅÔÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ï¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£