¤Ò¤¤³¤â¤ê¤äÉÔÅÐ¹»¤Ø¤Î»Ù±ç¡¡Åö»ö¼Ô¤È¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡¡Å×ÇÈ»Ô
¤Ò¤¤³¤â¤ê¤äÉÔÅÐ¹»¤Ø¤ÎÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡¢Åö»ö¼Ô¤È¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬2ÆüÅ×ÇÈ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å×ÇÈ»Ô¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Û¤«¸©µÄ²ñµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤ËÇº¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢½¢Ï«¤ËÇº¤à¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï²È¤ä³Ø¹»°Ê³°¤Îµï¾ì½ê¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡¢²È¤È³Ø¹»°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
°ìÊý¡¢µÄ°÷Â¦¤«¤é¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐÄÞ¹°»Ò¸©µÄ
¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤³¤ó¤Êµï¾ì½ê¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¸©¤ä»Ô¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×
¿åÌî¥«¥ª¥ë¤µ¤ó
¡Ö¶âÁ¬Åª¤ÊÊä½õ¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×
²ÐÄÞ¸©µÄ
¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤À©ÅÙ¡¢½õÀ®¶â¤ÏÎã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡×
¿åÌî¥«¥ª¥ë¤µ¤ó
¡ÖÀè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¡¢¤È¤ä¤Þ¤Ã»Ò¤µ¤ó¤µ¤ó¹¾ì»ö¶È¤Ï¡¢¼Í¿å»Ô¤Ç¤Ï9¤«½ê¤¢¤ë¤¬¡¢Å×ÇÈ»Ô¤Ï¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
»²²Ã¤·¤¿¸©µÄ¤«¤é¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¸©À¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£