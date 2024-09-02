ºûºêÎ¤ºÚ¡¡É×¤ÇKAT¡½TUNÃæ´ÝÍº°ì¤Î¶à¿µÈ¯É½¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¡¡¥Í¥×¥ê¡¼¥°½Ð±é¹ðÃÎ¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ºûºêÎ¤ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇKAT¡½TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê40¡Ë¤Î¶à¿µÈ¯É½¸å¡¢½é¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ìë19:00¡Á¥Í¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡¡¸å¤í¤â²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¡Ì¾Á°¤¬°ì½ï¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï8·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢7Æü¤Ë¶à¿µ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£