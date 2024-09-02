非常時もアウトドアも安心！Jackery・EcoFlow・BLUETTIのポータブル電源で電力確保を万全に #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木） 9:00 〜 2024年9月4日（水） 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。
現在、非常時やアウトドアに備えて確保しておきたい、Jackery・EcoFlow・BLUETTIのポータブル電源がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年9月2日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Jackeryの「Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル セット」が40％オフの大特価！
Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 ジャクリ
104,760円
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Jackery ポータブル電源 1000 Plus 拡張バッテリー リン酸鉄 1264Wh 大容量 1.7時間 フル充電 節電 停電対策 家庭用 アウトドア用 バックアップ電源 ポータブルバッテリー 非常用電源 バッテリーバッグ
88,200円
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Jackery ポータブル電源 600 Plus 632Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力800W 瞬間最大1600W コンパクト 60分急速充電 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 車中泊 家庭用 蓄電池 停電対策 台風対策 節電対策 防災対策 ジャクリ
60,200円
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Jackery Solar Generator 400 ポータブル電源 ソーラーパネル セット SolarSaga 100 キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電 緊急電源 60Hz対応 大容量バッテリー搭載 太陽光パネル 100W ジャクリ
55,930円
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Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ
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災害時にも活躍すること間違いなし！ 安心のポタ電メーカーEcoFlow製「DELTA2 1024Wh」がクーポン利用で25％オフに
EcoFlow DELTA 2ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 業界屈指の爆速充電スピード 1.2時間フル充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大1900W) 15出力ポート 長寿命10年 アプリ対応 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 家庭用 蓄電池 ポータブル バッテリー 車中泊 アウトドア キャンプ 節電対策 停電対策 防災安全協会推奨 防災グッズ
121,550円
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EcoFlow ポータブルバッテリー ソーラーパネルセット ポータブル電源RIVER2 Pro ソーラーパネル 160W 1枚 太陽光発電セット 768Wh 大容量 リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電サイクル3,000回以上 高耐久 6倍長寿命 ソーラー発電 BMS電池保護機能 アウトドア キャンプ 車中泊 電力確保 防災グッズ 停電対策 家庭蓄電 非常時用 節電
120,650円
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EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 最速の急速充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐久 充放電サイクル3,500回以上 BMS電池保護機能 液晶大画面 アプリ遠隔操作 持ち運びやすい AC(定格800W サージ1600W X-Boostで1000W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電対策 電力確保 節電
59,800円
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EcoFlow RIVER 2 シリーズ専用バッグ RIVER 2/RIVER 2 Max/RIVER 2 Proポータブル電源適用 収納バッグ 手持ち
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キャンプ、アウトドア作業、車中泊、緊急時の使用においても頼りになる、BLUETTIの大容量ポータブル電源が32％オフとお買い得価格で販売中！
BLUETTI ポータブル電源 AC200L 大容量2048Wh/2000W高出力 8192Whまで拡張可能 1時間80%まで充電 APP遠隔操作 30A RVポート リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電サイクル3000回以上 急速充電 電力リフト 純正弦波 MPPT制御 家庭アウトドア両用バックアップ電源 キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 50Hz/60Hz対応 防災協会推奨
149,800円
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BLUETTI ポータブル電源 AC70 大容量768Wh AC1000W(瞬間最大1500W) 45分で80%まで急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応 防災安全協会推奨
56,800円
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BLUETTI ポータブル電源 EB55 大容量537Wh/168000mAh AC700W(瞬間最大1400W)/USB/DC/シガーソケット出力 デュアル高速充電 リン酸鉄リチウム 小型軽量 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 LEDライト付き ソーラー充電 50Hz/60Hz対応
29,800円
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BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W APP遠隔操作 EPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ LEDライト付き ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
23,800円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「スマイルSALE 季節先取り」は、9月4日（水）23時59分まで開催中！
Source:「スマイルSALE 季節先取り」