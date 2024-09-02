·§ËÜ»ÔÅÅ¤È±¦ÀÞ¼Ö¤¬¾×ÆÍ»ö¸Î º£Ç¯¤Î»ö¸Î7·ï¤Î¤¦¤Á5·ï¤¬±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸
1ÆüÍ¼Êý¡¢·§ËÜ»ÔÅÅ¤È¸©³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1Æü¸á¸å4»þ20Ê¬º¢¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èºÙ¹©Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢µÀ±à¶¶ÅÅÄä¤«¤é·§ËÜ±ØÁ°¤Ø¸þ¤«¤¦»ÔÅÅ¤È¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿·Ä®ÊýÌÌ¤Ë±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤ÏÌó70¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ÔÅÅ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÅÅ¤ÎÃæ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÅÅ¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î¿®¹æ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÀÄ¿®¹æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤ÏÅìµþ¤«¤é·§ËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·Ž¢»ÔÅÅ¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë±¦ÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ž£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÅÅ¤È¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ7·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á5·ï¤¬¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£