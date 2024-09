甘い香りに心ときめく！ 大阪発チョコレート専門店「カカオティエゴカン」の2号店がオープン（大阪・西梅田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は世界中のカカオ豆から厳選した豆を使用したチョコレートが人気の大阪・高麗橋のチョコレート専門店「カカオティエゴカン」が新スポット「KITTE大阪」にオープンした店。香り高いチョコレートスイーツを求めて早くも大勢の人が訪れています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

カカオティエゴカン KITTE大阪店(大阪・西梅田)

2024年7月31日に「カカオティエゴカン KITTE大阪店」がオープンしました。「食べログ カフェ 百名店」にも選ばれている、大阪・高麗橋の人気チョコレート専門店「カカオティエゴカン」の2号店となります。

店舗外観。「KITTE大阪」1階にあり、路面側はガラス張りの開放的な雰囲気 撮影:ナカサ&パートナーズ

“カカオティエ”とはカカオとショコラティエを合わせた造語で、カカオ豆からチョコレートを作る職人という意味が込められています。

世界のカカオ豆の産地に赴き、厳選した豆からチョコレートを作りたいという思いから生まれたブランド。カカオの生豆から始まるチョコレート作り全工程を行う“Bean to Bar製法”を取り入れて、ビジュアル、香り、味など五感で楽しむチョコレートを作っています。

店舗内観。随所にカカオをイメージしたオブジェがあります。イートインスペースは全18席 撮影:ナカサ&パートナーズ

その「カカオティエゴカン」がつくった2号店がKITTE大阪店です。店舗のコンセプトは“カカオを全身で感じられる空間”。壁面はカカオの皮を練り込んだ土壁になっており、店内のあちこちに職人が作ったカカオポッド(カカオの実)の彫刻や、カカオツリーのアイアン細工などが飾られています。店内にはチョコレートの香りが満ち、チョコ好きにはたまらない空間です。

「カカオサンド ハイミルク」399円/1個。ボンボンショコラより手軽にチョコレートを楽しんでもらおうと生まれた商品です 写真:お店から

熟練した技を持つ職人が作る、カカオ本来の風味を生かしたお菓子の数々が楽しめる「カカオティエゴカン」。一番人気の商品が「カカオサンド」。豆から厳選した、香り高いチョコレートをくちどけが滑らかなガナッシュに仕立て、サクサクのショコラサブレでサンドした看板商品です。

エクアドル産カカオ豆のミルクチョコレートとベトナム産カカオバターのホワイトチョコレートをブレンドした「ハイミルク」など常時8種類のフレーバーがラインアップ。自分へのご褒美スイーツにはもちろん、手土産にも喜ばれそうです。

「カカオフレ」。(左から)「プレジールオランジュ」3,240円、「オリジンベトナム」2,700円、「ショコラフランボワーズ」2,970円 写真:お店から

そのほか、作りたての状態で急速冷凍したチョコレートケーキ「カカオフレ」や、素材本来の味わいを生かしたフルーツやナッツを使用したボンボンショコラ、ケーキなどが用意されています。

「パルフェ・アラウカ」2,530円(ドリンク込) 写真:お店から

KITTE大阪店のもう一つの魅力がイートイン。本店から届けられるできたてのチョコレートを使ったデザートが楽しめます。

その魅力を存分に堪能できるのが「パルフェ・アラウカ」。コロンビア北部アラウカ地方のカカオ豆を使ったチョコレートで作った同店の定番パフェです。別添えになっているチョコレートソースをかけると、アラウカ産ならではのカカオ豆のフルーティーな味わいが広がります。

「ムースグラッセ・ガーナ」2,200円(ドリンク込)※季節限定 写真:お店から

イートインでは、カカオポッドに見立てたムースグラッセショコラをメインにした皿盛りデザート「ムースグラッセ・ガーナ」、カカオの外皮、カカオシェルを使ったカカオティーといったドリンクなど「カカオティエゴカン」ならではのメニューが楽しめます。

「ボンボンショコラ」1個270円〜 写真:お店から

大阪駅に直結しているKITTE大阪内にあるので、大阪土産にもぴったり。カカオ農園の人たちと共においしいチョコレートを届けたいという思いが詰まったチョコレート菓子の数々を味わいに、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「パルフェ・アラウカ」 出典:テオテオ♪さん

『・パルフェ・アラウカ(Drink set)\2,530

コロンビア北西部、アラウカ地方のカカオ豆のチョコレートで作ったカカオティエゴカンの定番パフェ

チョコレートソースをかけることで広がるアラウカ産カカオ豆のフルーティーな味わいに

パフェの上に飾られたメレンゲのスティックも甘過ぎず口溶けが良く

薄い無造作なチョコも食感が楽しく

アイスクリームやクリームやゼリーなんかもどこを食べても美味しい

スプーンが止まらないわ』(テオテオ♪さん)

「ムースグラッセ・ガーナ」※季節限定 出典:emeri254さん

『ムースグラッセ・ガーナ、カカオティー

かなり美味い。

北浜にある超人気店がKITTEさんに入ったとの事。

高級感のある本格的カカオスイーツ。

こんなシャレオツで恐れ多いモノ初めて食べたよ。

むろん濃厚なカカオ感、パリパリチョコからしっとりムースまでとても手広い。

コーヒー風味のソースもめちゃウマい。

カカオティーはホントにカカオの香りがする。

これは単品で嗜んだ方が良さが分かりやすい気がする。

もちろんお土産に天才菓子・カカオサンド購入させていただきました』(emeri254さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆カカオティエゴカン KITTE大阪店住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE⼤阪 1FTEL : 06-6225-7543

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

The post 甘い香りに心ときめく! 大阪発チョコレート専門店「カカオティエゴカン」の2号店がオープン(大阪・西梅田) first appeared on 食べログマガジン.