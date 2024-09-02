¡Ö·Ù»¡¸Æ¤ó¤Ç!¡×¶ÛÇ÷¤Î¤ä¤ê¼è¤ê ¡È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¶¯Åð¡ÉÃË2¿Í¤òÂáÊá
¡¡Àè·î31ÆüÃë¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤ÎÃæ¸Å¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÅ¹¤«¤éÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¼ê¤ËÆ¨ÁöÃæ¤ÎÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤¬¤¹¤·Å¹¤Î¤¹¤°³°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡£
·Ù»¡
¡Ö¤ª¤¤¡ª¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¡ªÁá¤¯¸À¤¨¡ª¡×
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±þµÞ½èÃÖ¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤·Å¹¤ÎÃËÀ
¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áá¤¯·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¡£¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢24ºÐ¤Î¹ìÍ´ÆóÍÆµ¿¼Ô¤È19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÓ»þ·×¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÌó130ÅÀ¡¢¿ôÀéËü±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ë»Ø¼¨Ìò¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¼ê¤ËÆ¨ÁöÃæ¤ÎÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤¬¤¹¤·Å¹¤Î¤¹¤°³°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡£
·Ù»¡
¡Ö¤ª¤¤¡ª¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¡ªÁá¤¯¸À¤¨¡ª¡×
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±þµÞ½èÃÖ¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áá¤¯·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¡£¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢24ºÐ¤Î¹ìÍ´ÆóÍÆµ¿¼Ô¤È19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÓ»þ·×¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÌó130ÅÀ¡¢¿ôÀéËü±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ë»Ø¼¨Ìò¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£