¡ÚAIÍ½ÁÛ¡¦¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡Û¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈºÇ½ªÀï¤Ï´ØÀ¾ÇÏ¤¬°µÅÝ¡ª ´ØÅìÇÏ¤Ï½Å¾Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ïnetkeiba¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¤¬¿ä¾©¤¹¤ëËÜÌ¿¸õÊä3Æ¬¤òÆÃÉ®¤¹¤Ù¤²áµî¤Î·¹¸þ¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£½µ¤Î½Å¾Þ¶¥Áö¤ÏÅÚÍËÆü¤Ë»ç±ñ¥¹¥Æー¥¯¥¹(GII)¡¢ÆüÍËÆü¤ËµþÀ®ÇÕAH(GIII)¤È¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹(GII)¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²áµî¤Î·¹¸þ¤«¤é¡£
¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¤Î½êÂ°ÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¤Ï·ªÅì½êÂ°ÇÏ¤¬9¾¡2Ãå9²ó3Ãå10²ó¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Èþ±º½êÂ°ÇÏ¤Ï1¾¡2Ãå1²ó¤È¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÁöÆ¬¿ô¤Ï·ªÅì½êÂ°ÇÏ¤Î123Æ¬¤ËÂÐ¤·¡¢Èþ±º½êÂ°ÇÏ¤Ï25Æ¬¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ªÅì½êÂ°ÇÏ¤ÎÊ£¾¡Î¨¤Ï22.8%¡¢Èþ±º½êÂ°ÇÏ¤Ï8.0%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê·ªÅì½êÂ°ÇÏ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤ë¤Ù¤°ìÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Èþ±º½êÂ°ÇÏ¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤À¤Î¤Ï19Ç¯¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¤È17Ç¯¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥¢¡£¤³¤Î2Æ¬¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¤¹¡£Èþ±º½êÂ°ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Å¾Þ¤Ç¹¥¾¡Éé¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬½ÅÍ×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°Áöµ÷Î¥ÊÌÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¤ÏÁ°Áö¤Ç1200m¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¬6¾¡2Ãå7²ó3Ãå7²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤ÏÁ´¤Æ1200m¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°Áö¤ÇÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1200m°Ê³°¤Îµ÷Î¥¤Ç¤ÏÁ°Áö¤Ç1600m¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¤ÏÁ°Áö¤¬1600m¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï3¾¡2Ãå1²ó3Ãå2²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¾¡²ó¼ýÎ¨293%¡¢Ê£¾¡²ó¼ýÎ¨136%¤È²ó¼ýÎ¨¤ÎÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°Áö1600mÁÈ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤ÇAI¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿·îÍËÆü»þÅÀ¤Ç¤ÎËÜÌ¿¸õÊä3Æ¬¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇÈÍð¤â¼¨º¶¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎËÜÌ¿¸õÊä
¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°
¡¡Á°Áö¤ÎÈ¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈS(GIII)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê³æ¹¥¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¸å¤â¹Ô¤µÓ¤¬¤Ä¤«¤º¡£²¡¤·¤Æ²¡¤·¤Æ2ÈÖ¼ê¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¤«¤Ê¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÓ¿§¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¹ø¤ò¸«¤»¤ë»ö¤â¤Ê¤¯9Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤ËµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤Î¤è¤¦¤Ë¹µ¤¨¤ë·Á¤è¤ê¤â¹Ô¤ÀÚ¤ë·Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£3ÁöÁ°¤ÎºåµÞÇÕ(GIII)¤ÏÆ¨¤²¤Æ2Ãå¤ÈÏ¢ÂÐ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤âÆ±·¿¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥àー¥º¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤ò½Ð¤Æ¡¢¥Ï¥Ê¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª
¡¡¤³¤³2Áö¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°(GI)6Ãå¡¢µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C(GII)6Ãå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢GII°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ×¤·Êý¤Ê¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3ÁöÁ°¤Î¥ªー¥·¥ã¥óS(GIII)¤ä4ÁöÁ°¤ÎµþºåÇÕ(GIII)¤Ç¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢GIII¥á¥ó¥ÐーÁê¼ê¤Ê¤é¹¥¾¡Éé¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡GIII¤Î¼Ç1200m¤Ç¤Ï7Àï¤·¤Æ3¾¡3Ãå2²ó4Ãå2²ó¡£·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·°ÂÄê´¶¤Ï½½Ê¬¡£º£²ó¤âÂçÊø¤ì¤Ê¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÈþ±º½êÂ°ÇÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½Å¾Þ¼ÂÀÓ¤ÏËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹¥Áö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç½ÎÏÄÌ¤ê¤ËÁö¤ì¤Ð¤³¤³¤âÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥À¥Î¥ó¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó
¡¡22Ç¯¤ÎÉÙ»ÎS(GII)¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÏ·ô¤ËÍí¤à¤É¤³¤í¤«·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤¹¤éºÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÇÏ¡£¤·¤«¤·¡¢2ÁöÁ°¤Îµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C(GII)¤Ç¤Ï¾å¤¬¤ê2°Ì¤ÎËöµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ4Ãå¤È¹¥Áö¤·µ×¡¹¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¡£ÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿°ìÀï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î1200m¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¤ÏÃ»µ÷Î¥¤Ç³èÌöÇÏ¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¡¢¼«¿È¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡£·ìÅýÅª¤Ë¤Ï1200m¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¸µ¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶áÁö¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¿·Ì£¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤Ðµ×¡¹¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£