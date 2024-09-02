ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2³Ø´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¦¤Á¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¹»¼Ë¤¬ÈïºÒ¤·¤¿ÎØÅç»Ô¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë´°À®¤·¤¿²¾Àß¤Î¹»¼Ë¤Ç¼ø¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÎØÅç»ÔÆâ¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¹»¼Ë¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÎØÅçÃæ³Ø¹»¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ø¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

8·îËö¡¢²Ï°æ¾®³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë²¾Àß¤Î¹»¼Ë¤¬´°À®¤·¡¢2Æü¡¢¹çÆ±¤Î»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ï»ÅÄÌÐ¹Ô¹»Ä¹

¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×

²¾Àß¹»¼Ë¡ÖÅ´ËÀ¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×

¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¼Ë¤Ç¤Î¿·³Ø´ü¡£

Å´ËÀ¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Ê¤É¤Ï¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀèÀ¸¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

2³Ø´ü¤Ë¤¢¤ï¤»»ùÆ¸50¿Í¤Û¤É¤¬ÈòÆñÀè¤«¤éÌá¤ë

µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ùÆ¸

¡Ö³Ú¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¼ø¶È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×

²¾Àß¹»¼Ë¸«¤Æ¡©¡Ö¹­¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Í§¤À¤Á¤È³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤¿¤¤¡×

2³Ø´ü¤Ë¹ç¤ï¤»ÈòÆñÀè¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿»ùÆ¸¤â50¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¾Àß¹»¼Ë¤Ë¤Ï6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¹ç¤ï¤»¤Æ402¿Í¤¬ÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£