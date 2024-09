±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¤¦¤µ¤®¤ËÊ±¤·¤¿¡È¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¡É¤Ë¤­¤å¤ó¤Ã¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ð¡×½©¤Î¿·ºî¥Õ¡¼¥É¡õÆ°Êª¤òÉÁ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì

9月に突入し、これからだんだんと秋に移り変わる時期。お芋や栗など、秋ならではの味覚を楽しみにしている方も、多いのではないでしょうか。 スターバックス にも、秋を存分に楽しめる新作フードが、9月4日(水)よりお目見え。2024年秋シーズンの第1弾となる、新作グッズもずらりと登場しますよ。スターバックスの新作フードで秋の味覚を堪能しよ「栗とほうじ茶のモンブラン」(税込570円)は、栗を引き立てるほうじ茶のバランスと、なめらかなマロンクリームが魅力。

ボトムにはほうじ茶のムースを、底面にはざくざくとしたほうじ茶のクランブル生地を忍ばせた、ほうじ茶好きさんにもぴったりの一品です。「スイートポテト&バニラシフォンケーキ」(税込460円)は、天面にスイートポテトクリームをのせたシフォンケーキ。華やかなバニラ風味のホイップクリームの香りが、スイートポテトクリームを引き立ててくれるそうですよ。角切りパンプキン入りの生地に、パンプキンペーストをトッピングして焼き上げた「パンプキンスコーン」(税込330円)は、秋の味覚を存分に楽しめます。ほんのり香るシナモンが、アクセントになっているのだとか。「スイートポテトデニッシュ」(税込380円)は、甘くコクのあるスイートポテトをのせています。ざくざくとしたデニッシュ生地の軽やかな味わいと、ぴったりマッチしそうですね。ボリュームのあるローストチキンときのこクリームソース、とろけるモッツァレラを贅沢にサンドした、「きのこクリームのチキン&モッツァレラ石窯フィローネ」(税込590円)は、お腹をしっかりと満たしてくれるはず。きのこは、香り高いマッシュルームとしめじが使用されていますよ。風景と動物たちを描いた新作グッズがずらりスターバックスのシンボル「サイレン」を中心に、豊かな自然の風景と動物たちを描いた、グッズコレクションも要チェック。「アニバーサリー2024ステンレスTOGOタンブラー473ml」(税込4650円)は、華やかなデザインながらも、大人っぽく持てるのがうれしいところです。「アニバーサリー2024ステンレスボトル444ml」(税込4750円)は、ブルーグリーンのグラデーションがとっても素敵…。マットなボディに、繊細なタッチで動植物モチーフが描かれています。デザインのアクセントになった蓋のシリコンパーツは、滑り止め効果もありますよ。「アニバーサリー2024コールドカップタンブラー ネイビー473ml」(税込2800円)は、コーヒーチェリーやスターバックスとゆかりのある動物たちの中心に、夜空を見上げるサイレンをデザイン。星形のアクセサリーも、目を惹きますよね。「アニバーサリー2024コールドカップタンブラー サイレンテイル710ml」(税込3050円)は、エメラルドグリーンとクリアのグラデーションが印象的。波にもサイレンの鱗にも見える模様は、凹凸で表現されているこだわりのアイテムです。「アニバーサリー2024リサイクルセラミックマグ473ml」(税込2600円)は、凹ませたデボス加工で施されたサイレンを囲むように、動物やコーヒーチェリーが描かれたマグ。いつものティータイムを、動物たちが賑やかに彩ってくれそうですね。オンラインで販売されるグッズは、宇宙&うさぎのデザインに注目オンラインで販売される、新作グッズも見逃せません。「アニバーサリー2024ハンドルリッドステンレスボトル591ml」(税込5550円)は、タンブラーやボトルを展開するグローバルプロダクトブランド、「MiiR」のステンレスボトル。自然と共存して暮らすサイレンとその仲間たちが、生き生きと色鮮やかにデザインされています。「MiiR」の収益の一部は、きれいな水、清潔で健康的な環境、交通手段や教育などにアクセスできない地域と人々を助ける、“Giving project”に寄付されているそう。世界のスターバックスで展開される“ASTRO BUNNY IN COSMOS”シリーズから、「ステンレスタンブラーアストロラビット355ml」(税込4100円)が登場しました。宇宙の惑星を幻想的に描いた中央には、宇宙探索中のラビットがたたずんでいますよ。同じく“ASTRO BUNNY IN COSMOS”シリーズの「コールドカップタンブラーグラデーション710ml」(税込3150円)は、深みのあるパープルとオレンジのグラデーションが神秘的。表面の凹凸が、タンブラーをかざすたびキラキラときらめきます。“ASTRO BUNNY IN COSMOS”シリーズには、ベアリスタがラビットの宇宙飛行士に扮した、とびきりかわいいアイテムもお目見え。「グラスタンブラーベアリスタアストロラビット591ml」(税込4900円)は、宇宙に飛び出したラビットをイメージしたグラスタンブラーです。「ベアリスタアストロラビットMini」(税込2950円)は、クリップパーツが付属しているから、バッグなどに取り付けることもできますよ。気になるアイテムは見つかった?ご紹介したフード&グッズは、9月4日(水)より販売がスタート。気になるアイテムは、ぜひ早めにゲットしてみてくださいね。スターバックス公式サイトhttps://www.starbucks.co.jp/