¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÈÝÄê¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¡¡¹ðÈ¯¤ÎÀÖÂô¤«¤éÆþ¼ê¤Î¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Ãí¼Í¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î´«¤á¡×¤Ç¿ô²ó¤â¡Ö¸¡ºº¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¡Ê£²£¶¡Ë¡á¹äµ£Ðò¡á¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£Ê¿ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Î¤¾¤ßÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎµÈÌî¸¹ÂÀ¡¢À®¹ëÅ¯ÊÛ¸î»Î¤¬Æ±ÀÊ¤·¡¢Ìó£·£°Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ó¼«¿È¤Î·éÇò¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ¶£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£³¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²£¸Æü¤Ë¤Ê¤ê£Ä£Å£Å£Ð¤Ê¤É¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®²È¤ÎÀÖÂô¹¬Åµ¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÊ¿ËÜ¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»ØÆî¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜ¤ÏÀÖÂô¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£µ·î¤ËÀÖÂô¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥×¥ê¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¡¢£¶·î¤Ë¡ÊÊÌ¤Î¿Í¤«¤é¡Ëº£¤ÏÉ÷¼ÙÌô¤Ç¤â¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿ÀÖÂô¤È¤Î²ñÏÃ¤È¤ß¤é¤ì¤ë²»À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤È¤Î²ñÏÃ¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ÊÀÖÂô¤«¤é¡Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¼ÁÌä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤²¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï²¿¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡£ÀÖÂô¤µ¤ó¤«¤éÇã¤Ã¤¿Êª¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç²óÉü¤òÁá¤á¤ëÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÃí¼Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¥«·î¤°¤é¤¤¤·¤Æ±¦É¨¤Îð×ÂÓÂ»½ý¤Ç°ì»þ¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Âç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£Í½Äê¤è¤ê£±¥«·îÁá¤¯ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡£»î¹ç¤Þ¤Ç£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£»î¹ç¤âÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«°Æ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿Ö¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãí¼Í¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ£··î¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿ô²óÂÇ¤Ã¤¿¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿ô²ó»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô¤ÏÀè½µ¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç£Ó£Î£Ó¾å¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤¬¼«¿È¤ÈÊ¿ËÜ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°·Ð¸³¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿ËÜ¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿ËÜ¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÉé¤±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤äÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤Î¿´ÍýÅª½Å°µ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ïºá¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿´¤«¤éÊ¿ËÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Èà¤Î¡Ø£Ò£É£Ú£É£Î¤ÎÇ¢¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Çº£²ó¤Î·ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÖÂô¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢£²£°£²£±Ç¯¤¯¤é¤¤¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢£²»î¹ç¤Û¤É¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££²»î¹ç¤È¤â¾¡Íø¤·¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿®Íê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¡Ê¹ðÇò¤¬¡Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¾ûºÞ¤Î¥¹¥Ú¥¢¡¢Ê¿ËÜÏ¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡££¸·î£²£°Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤ä¤Ã¤ÈÀ²¤ì¤¿¡£º£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬ÀÖÂô¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥Û¥ó¥È¤ËÀÖÂô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤òÅÅÏÃ¤Ç¡Ä¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤âÀÖÂô¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÀÖÂô¤µ¤ó¤Î£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥»¥³¤¤µ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¿®Íê¤·¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë»à¤Ìµ¤¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤òÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÉ¬¤ºÇò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£