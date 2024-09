サンエックスは、CLホールディングスの子会社であるエルティーアールが「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」を東京・押上にて9月20日から11月4日まで期間限定オープンすることを発表した。「えびてんのしっぽ」は7月に「天使なえびてんアイドル」テーマにて初登場し、Xで情報公開後、当日中に1.6万リポスト、6万いいねを獲得した話題沸騰中のキャラクター。今回開催される「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」は、「天使なえびてんアイドル」テーマのカフェだ。

8月27日からオープンし、同日からスマホゲーム「すみっコぐらし 農園つくるんです」アプリユーザーの先行受付が行われる他、9月6日からは一般受付も行われる。予約金は650円で、「オリジナルA5クリアファイル(全4種)」がランダムでプレゼントされる。天使なアイドルすみっコカレーライス「天使なアイドルすみっコカレーライス」(1,590円)は、とってもかわいいすみっコたちがのったカレーライスプレート。ピリっとした辛味のあるカボチャ風味のカレーを、まわりの野菜と一緒に楽しめる。「すみっコたちのおうえんオムライス」(1,690円)は、えびてんのしっぽのうちわを表現したオムライス。オムライスの上にはチーズホワイトソースがかかっている。「えびきゅん♡サンド」(1,590円)は、えびふらいのしっぽとえびてんのしっぽのサンドイッチ。えびふらいのしっぽにはマッシュポテトとミートボール、えびてんのしっぽにはマッシュポテトとスクランブルエッグをサンドしている。「めざせアイドル!パフェ」(1,290円)は、ステージ上で踊るキュートなえびふらいのしっぽとえびてんのしっぽをイメージしたパフェ。ミルクプリンや白桃などが入っているラブリーなパフェとなっており、えびふらいのしっぽとえびてんのしっぽ柄のチャーム付きスプーンを添えて提供される。「すみっコのペンライトアイス」(990円)は、ペンライトに見立てたチュロスが可愛いすみっコたちのミニアイス。お好きなすみっコ(アイス)を選ぶことができる。しろくまはレモンシャーベット、ぺんぎん?は抹茶アイス、とんかつはキャラメルアイス、ねこはバニラアイス、とかげはブルーソルトアイスとなっている。すみっコのアイドルドリンク「すみっコのアイドルドリンク」(890円)は、すみっコたちをイメージし、フルーツ風味のドリンクと乳酸菌シロップを組み合わせたカラフルなドリンク。選んだキャラクターのドリンクタグを添えて提供される。しろくまはピーチ風味、ぺんぎん?はメロン風味、とんかつはパッションフルーツとマンゴー風味、ねこは巨峰風味、とかげはライチとブルーハワイ風味、えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽは青りんご・ザクロ風味となっている。「ほっとカフェラテ」(890円)では、絵柄が2種よりランダムで提供される。チャーム付きスプーン(全6種)(1,045円)は対象のデザートとセットで購入可能。アクリルキーホルダーオリジナルグッズは、「アクリルキーホルダー」(ランダム6種)(825円)、「アクリルクリップ(ランダム6種)(770円)、「缶ミラー」(1,540円)、「巾着」(1,430円)「ミニタオル」(1,430円)、「コロングラス」(1,980円)となっている。(c)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.