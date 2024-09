◆BMK、解散発表

【モデルプレス=2024/09/02】BOYS AND MENの弟分・BMK(ビーエムケー)が2025年1月末をもって解散することがわかった。2024年9月2日、公式サイトにて発表された。BMKは「2025年1月31日をもちまして解散いたします」と報告。「今回解散という結論に至りましたが、一人の人間として今後の人生に対しての前向きな決断です。別々の道を歩むことにはなりますが、各々がそれぞれの場所で一人の人間として成長することができますよう精進してまいります」と伝え、同日20時から生配信するInstagramライブでメンバーから改めて報告するとしている。

◆各メンバーコメント全文

また、2024年12月18日に集大成となるアルバム「Big Monster Kite」をリリース、2025年1月10日にZepp Nagoyaで「BMK解散ライブ」を行うことも発表。メンバーの米谷恭輔・三隅一輝は2025年1月31日付、佐藤匠は2025年3月31日付で同事務所を退所、松岡拳紀介については来春を予定していると説明した。公式サイトでは、4人のメンバーからのコメントも掲載。米谷は「メジャーデビュー前のBOYS AND MEN 研究生の頃から合わせると入所してから10年間お世話になりました。右も左もわからず何もない状態から拾って頂き、ここまでいろんな景色を見て他にない経験を積ませて頂きました」と感謝。三隅は「BMKのことを愛してくださっているファンのみなさんがいてくださるのにグループの歩みを止めることになってしまい申し訳ありません。愛してくださっていること、BMKと過ごす時間をとても楽しみにしてくれていること、BMKに期待してくれていることを感じていたから心苦しいです」とファンへの本音をつづった。さらに、佐藤は「急なことでなかなか受け入れられないと思いますが解散ライブの最後まで変わらずBMKらしくけんぱらしく活動していきます」と残りの活動に意気込み。「みんなの思い出を持ってメンバー1人1人もお互いのことが大好きだから、ちゃんといってらっしゃいを持って、全部全部大好きだから次の空へ行きます。みんなもいつかでいいから、この決意を応援してほしいです」と呼びかけている。BMKは“凧のように逆風を受けるほど上昇し、逆境に負けない怪物級のグループを目指す”をコンセプトに、元気と勇気を発信し続ける4人組エンタメ集団。BOYS AND MENの研究生として活動を開始した彼らは2021年1月にメジャーデビュー。2022年3月にリリースした3rdシングル「だって今日まで恋煩い」はTVアニメ 「デジモンゴーストゲーム」エンディング主題歌にも起用された。(modelpress編集部)<米谷恭輔>公式からの発表の通りBMKは2025年1月31日に解散し、私、米谷恭輔は事務所を退所します。突然の発表となり申し訳ございません。いろいろな選択肢がある中で長い時間をかけ何度も話し合いを重ねて出した答えです。メジャーデビュー前のBOYS AND MEN 研究生の頃から合わせると入所してから10年間お世話になりました。右も左もわからず何もない状態から拾って頂き、ここまでいろんな景色を見て他にない経験を積ませて頂きました。10年という年月を一つの大きな節目としていたので自分はこの決断に後悔はありません。これからはここで学んできた事や、日頃から応援してくれている皆さんからの愛を持ってどこに向かうかよりもどこから来たかを忘れずにこの先の道も歩んで行きます。残された時間は短いかもしれませんが、最後の瞬間まで自分達らしく活動をしていきます。温かく見守っていただけますと幸いです。<三隅一輝>いつも応援してくださりありがとうございます。発表のとおり2025年1月10日をもってBMKは解散することになりました。年齢を重ねていくなかで、各々に出来ることが増えて今後の人生に対する考えが色濃くなりました。新たな一歩を踏み出すタイミングは果たして今が最善なのか、グループを存続させる方法はないのかを4人で何度も話し合いを重ね、それぞれの想いを尊重した結果、このような報告となりました。BMKのことを愛してくださっているファンのみなさんがいてくださるのにグループの歩みを止めることになってしまい申し訳ありません。愛してくださっていること、BMKと過ごす時間をとても楽しみにしてくれていること、BMKに期待してくれていることを感じていたから心苦しいです。長い時間をBMKとして過ごしてきて自分の中でBMKがとても大切なものになっていました。最終的に解散を決めたのは自分たちですがそれでもなくなってしまうのはとても寂しいです。ただ、1月10日まで少しだけ時間があります。急な発表ですぐには気持ちの整理はできないと思いますが、解散するその日まで少しでも楽しい思い出で埋め尽くしたいです。楽しいものを届けて一緒に楽しむのが好きでここまで続けてこられました。最後までそうありたいなと思います。1月10日まで何卒よろしくお願いします。<松岡拳紀介>突然の発表で驚かせてしまっていると思います。 解散はメンバーと何度も話し合って決断をしました。BMKは本当に多くの方に支えてもらって、ここまで続けることができました。僕自身もいつも温かく応援してくれるみんながいたからこそ、全力で活動することが出来ました。本当にありがとうございます。急なことでなかなか受け入れられないと思いますが解散ライブの最後まで変わらずBMKらしくけんぱらしく活動していきます!そして今後も松岡拳紀介として変わらずたくさんの方に元気や笑顔を届けられるように頑張ります!引き続き応援よろしくお願いします!<佐藤匠>突然の発表となり申し訳ございません。僕たちBMKは来年の1月をもちましてグループを解散、そして私、佐藤匠は3月を持ちましてフォーチュンエンターテイメントを退社することになりました。今、この文章を考えながら、みなさんの心情を想像すると心が苦しいです。まさか自分がこの決断をし、そしてこの文章を書く日が来るなんて。分かります。発表が一方的だ!というお気持ち。ですが、こういう発表はいつだって一方的にならざるを得ないということを僕も活動をしてようやく分かりました。なので、どうかお許しください。でもこれだけは伝えたいのです。僕らを応援してくださっている皆さん、本当に僕らはみなさんのことが大好きです。色んな思い出を作ってきました。楽しい思い出だけじゃなかったかもしれません。だけど、僕らにとっては一つもこぼすことが出来ない大切な思い出です。いつか決断しなくちゃいけなくて、それが今やってきたから今、決断しました。ここで迷ったら僕ららしくないし、みんなに失礼だと思ったからです。みんなの思い出を持ってメンバー1人1人もお互いのことが大好きだから、ちゃんといってらっしゃいを持って、全部全部大好きだから次の空へ行きます。みんなもいつかでいいから、この決意を応援してほしいです。最後の目的地は大好きな大好きな、あなたの心の空。僕らは全力で飛び込みます。どうか見届けてください。【Not Sponsored 記事】