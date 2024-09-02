¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤äÈÖÁÈ¤Ç°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡©
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÊÖ»ö¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»Ø¼¨¤ä¾ðÊó¤òÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÊÖ»ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ½¸½¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö알았어¡Ê¥¢¥é¥Ã¥½¡Ë¡×¤ÏÃ»¤¤ÊÖ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤äÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤¬¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£