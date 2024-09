移動と分野の垣根を超えたCROSS(融合)から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」)が、インバウンド観光客や在日外国人に向けて日本の風光明媚な景色や美しい文化を感じてもらう秋限定体験コンテンツ「Wander Japan “1-Day Autumn Leaves Tour”」(以下、本ツアー)を、予約サイト「WILLER TRAVEL」の多言語サイトで販売中。

中禅寺湖と紅葉のコラボ(日光)

ライトアップされた香嵐渓(名古屋)

WILLER ACROSSは、快適なインバウンド観光客専用のチャーターバスで移動しながら、美しい紅葉の風景と観光スポットを満喫できる日本ならではの5プランを提供する。本ツアーについて、担当者に聞いてみた。ーー秋限定イベント「Wander Japan “1-Day Autumn Leaves Tour”」の開催について、狙いやターゲットについて教えてください。本ツアーは、紅葉が美しい日本の秋を最大限に楽しんでいただくために企画しました。インバウンド観光客の間で、日本の紅葉は特に人気が高く、四季折々の自然美を求める訪日外国人旅行者の旅の目的となっています。実際にインバウンド観光客の方から、海外の紅葉は色彩のバリエーションが少ないが、日本の紅葉は海外では見られない赤や黄色、オレンジ、緑など色彩豊かな景色が一面に広がっている様子が綺麗で魅力的だと聞いています。都市部や主要観光地から少し離れた場所にある紅葉スポットは、その美しさにもかかわらず、アクセスの不便さが課題となっています。このツアーでは、そのような魅力的なスポットまでチャーターバスを利用して効率的に移動することで、この課題を解決します。ターゲットは、特に訪日外国人観光客と在日外国人旅行者で、日本の自然と文化を体感してもらうことを目的としています。ーー本ツアーは5プランありますが、イチオシや目玉となるプラン、スポットについて教えてください。イチオシや目玉のプランは、「東京から栃木県の日光東照宮に行くプラン」と「名古屋の香嵐渓に行くプラン」です。日光エリアはインバウンド観光客の中でも人気の観光地で、本プランでは日光東照宮と紅葉のコラボだけでなく、中禅寺湖や華厳滝と紅葉のコラボ景色も楽しむことができます。香嵐渓のプランは、昨年度もWILLERで販売をしており、募集期間が実施日の1カ月をきっていましたが100名以上の予約があり人気だったプランです。昨年度はライトアップされた香嵐渓の姿が見られるプランのみの販売でしたが、日中の紅葉の景色も観たい!とお客様から声があり、今年は、デイタイムプランとライトアッププランの2プランを販売しています。また、香嵐渓の紅葉だけでなく、名古屋城の見学も楽しんでおられたお客様も複数おりました。その他の商品もイチオシポイントはたくさんございますが、特にイチオシ・目玉となるプランは上記2プランになります。ーー本ツアーはインバウンド観光客や在日外国人に向けたイベントとのことですが、アイデアはどのようにして生まれましたか。また実現に向けて苦労して点がございましたら、どのようにクリアしてかも合わせて教えてください。本ツアーのアイデアは、日本の美しい自然と文化をより多くの外国人観光客に体験してもらいたいという思いから生まれました。特に、紅葉シーズンは観光客にとって魅力的な時期ですが、都市部からのアクセスが難しい場所が多いため、利便性を向上させる方法を模索しました。実現に向けての課題のひとつは、バス運転手の確保です。昨今の人手不足により、チャーターバスの仕入れが難航する状況が続いていました。運行業者との協力関係を深め、事前に綿密な計画を立てることでツアーの実施を実現しています。ーー読者へのメッセージをお願いします。本ツアーは秋の豊かな自然をめぐるだけでなく、日本各地の魅力にも触れていただける内容となっています。特に、紅葉が見頃を迎えるこの季節に、貸切バスで快適にアクセスできるこのツアーは、普段は行きにくい場所でも安心してご参加いただけます。このツアーを通じて、皆さまには日本の秋の素晴らしさを再発見していただきたいと考えています。ぜひ、思い出に残る特別な体験をお楽しみください。■■【Wander Japan】日本の紅葉を堪能できる“1-Day Autumn Leaves Tour”概要<プラン Nikko Autumn Leaves Tour from Tokyo世界文化遺産「日光東照宮」や「中禅寺湖」「華厳滝」などで紅葉を楽しめる。【実施日】11月11日(月)・13日(水)・18日(月)・20日(水)・22日(金)【旅行代金】ひとり1万8000円〜2万1000円<プラン◆ Korankei Autumn Leaves Tour from Nagoya人気な紅葉の名所「香嵐渓」や日本三名城に数えられる「名古屋城」での観光を楽しめる。【実施日】11月5日(火)〜29日(金)のうち17日間【旅行代金】ひとり1万1000円〜1万4000円<プラン> Kyorinbo temple Autumn Leaves Tour from Kyoto近江八幡の紅葉スポット「教林坊」や「八幡堀」に立ち寄り、「美冨久酒造」ではガイドと一緒に酒造見学を楽しめる。【実施日】11月19日(火)・20日(水)・27日(水)【旅行代金】ひとり1万8800円〜2万1800円<プランぁ Miyajima Autumn Leaves Tour from Hiroshima日本三景のひとつ「宮島」や国宝「厳島神社」の周辺の紅葉鑑賞を楽しめる。【実施日】11月26日(火)・27日(水)【旅行代金】ひとり1万2200円〜1万5200円<プランァ Dazaifu Tenmangu Autumn Leaves Tour from Fukuoka「宝満宮 竈門神社」「太宰府天満宮」「雷山千如寺 大悲王院」「友泉亭公園」の4カ所で紅葉鑑賞を楽しめる。【実施日】11月19日(火)・20日(水)【旅行代金】ひとり1万4500円〜1万7500円※写真は全てイメージ。※紅葉が色づく時期により、実際の景色と写真イメージが異なる場合がある。※各施設への入場料、昼食代(大阪発、京都発のみ)は、記載の旅行代金に含まれる。本ツアーはインバウンド観光客向けのツアーとなるが、こうした情報を参考に日本の美しい紅葉を見に各地に足を運んでみてはいかがだろうか。なお、WILLER TRAVELでは日本人向けのツアーも多く用意しているので、気になる人はチェックしてみよう。文=久米碧